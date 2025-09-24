Прямо сейчас Россия содрогается от взрывов: смертельная атака на врага

Сегодня днем в Новороссийске прогремели мощные взрывы. Город подвергся атаке попавших в центральную часть беспилотников, неподалеку от отеля "Новороссийск".

Дроновая атака по Новороссийску

Жертвы и разрушения



По предварительной информации, погибли по меньшей мере два человека, еще трое пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоэтажки, а также здание отеля.



Работа служб и реакция властей



В городе объявлен режим повышенной готовности. На местах происшествия работают оперативные службы, продолжается ликвидация последствий. Власти призвали жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и, по возможности, оставаться дома.



Городским чиновникам поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим и тем, чье жилье потерпело разрушения.



Контекст



Новороссийск – один из ключевых портовых городов Краснодарского края. В последние месяцы оно неоднократно становилось целью атак беспилотников и морских дронов, ведь именно здесь расположены стратегические объекты и инфраструктура российского Черноморского флота.



