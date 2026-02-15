Прямо зараз небо над Москвою червоне: працює ППО

Мер Москви Сергій Собянін заявив про кілька хвиль атаки безпілотників, які нібито прямували на російську столицю. За його словами, сили протиповітряної оборони Міноборони рф послідовно знищували дрони, що наближалися до міста.

Вибухи в москві

Спочатку повідомлялося про один збитий БПЛА, згодом — ще про кілька. У підсумку, за офіційними даними, ППО знищила щонайменше 14 безпілотників, які летіли у напрямку Москви.

На місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Про масштабні руйнування чи постраждалих наразі не повідомляється. Російська влада традиційно наголошує, що всі цілі були збиті ще на підльоті до столиці.

Подібні атаки на Москву останнім часом відбуваються регулярно. Вони супроводжуються тимчасовими обмеженнями роботи аеропортів та посиленими заходами безпеки в місті.

ідрозділи Сил оборони України продовжують системну роботу зі зниження військового та економічного потенціалу держави-агресора, завдаючи ударів по ключових об’єктах у глибині території рф та на тимчасово окупованих територіях. Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п

Зокрема, підтверджено ураження нафтового терміналу “Таманьнефтегаз” у районі селища Волна Краснодарського краю. На території об’єкта після удару виникла пожежа. Наразі уточнюється масштаб пошкоджень і можливі наслідки для роботи підприємства. Окрім цього, у районі селища Кача на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим було успішно уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”. Цей тип озброєння використовується російською армією для прикриття військових об’єктів і підрозділів від ударів з повітря. Також протягом минулої доби зафіксовано ураження інших об’єктів противника. У районі населеного пункту Вільне на тимчасово окупованій частині Донецької області під удар потрапив ремонтний підрозділ однієї з артилерійських бригад зс рф. У районі Любимівки на Запоріжжі зафіксовано влучання по місцю зосередження живої сили окупантів.

