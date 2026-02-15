Прямо сейчас небо над Москвой красное: работает ПВО

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нескольких волнах атаки беспилотников, которые якобы направлялись на российскую столицу. По его словам, силы противовоздушной обороны Минобороны России последовательно уничтожали приближающиеся к городу дроны.

Взрывы в Москве

Сначала сообщалось об одном сбитом БПЛА, впоследствии еще о нескольких. В итоге, по официальным данным, ПВО уничтожило по меньшей мере 14 беспилотников, летевших в направлении Москвы.

На местах падения обломков работают экстренные службы. О масштабных разрушениях или пострадавших пока не сообщается. Российские власти традиционно подчеркивают, что все цели были сбиты еще на подлете в столицу.

Подобные атаки на Москву в последнее время проходят регулярно. Они сопровождаются временными ограничениями работы аэропортов и усиленными мерами безопасности в городе.

подразделы Сил обороны Украины продолжают системную работу по снижению военного и экономического потенциала государства-агрессора, нанося удары по ключевым объектам в глубине территории России и на временно оккупированных территориях. Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что

В частности, подтверждено поражение нефтяного терминала "Таманнефтегаз" в районе поселка Волна Краснодарского края. На территории объекта после удара возник пожар. Уточняется масштаб повреждений и возможные последствия для работы предприятия. Кроме этого, в районе поселка Кача на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым был успешно поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Этот тип вооружения употребляется русской армией для прикрытия военных объектов и подразделений от ударов с воздуха. Также за прошедшие сутки зафиксировано поражение других объектов противника. В районе населенного пункта Свободное на временно оккупированной части Донецкой области под удар попало ремонтное подразделение одной из артиллерийских бригад из России. В районе Любимовки в Запорожье зафиксировано попадание по месту сосредоточения живой силы оккупантов.

