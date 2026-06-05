«Прямо зараз летять на Росію»: моніторингові канали повідомляють про сотні повітряних цілей над агресором

Територія Російської Федерації опинилася під безпрецедентним повітряним ударом. У мережі з'явилися карти ймовірних маршрутів масованої атаки, яка охоплює одразу кілька областей країни-агресора, включно з напрямком на Москву.

Фото, створене штучним інтелектом

"Більше 300 дронів та 10 ракет прямо зараз атакують РФ", — оперативно повідомляють інформаційні ресурси та профільні моніторингові спільноти, посилаючись на дані радарів та відстеження повітряного простору.

Зафіксовано рух величезної кількості ударних безпілотних літальних апаратів, які проривають російську протиповітряну оборону за кількома векторами. Крім сотень автономних БпЛА, повітряний простір ворога перетнули й високошвидкісні ракети, спрямовані на стратегічні об'єкти в глибокому тилу.





Російські моніторингові джерела підтверджують масштабну загрозу, зазначаючи, що під прицілом опинилася значна частина європейської території РФ.

"Росмонітори заявляють про сотні дронів, — коментують ситуацію аналітики, оцінюючи масовість нальоту. — Чекаємо на цікаві відео зранку".

Наразі місцеві жителі у багатьох регіонах Росії повідомляють про характерні звуки безпілотників та роботу сил ППО. Офіційні відомства окупантів поки утримуються від детальних коментарів, намагаючись приховати реальні масштаби та перші наслідки комбінованої атаки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська модернізували тактику ракетного терору проти цивільного населення та екстрених служб України. За інформацією профільних каналів відстеження повітряних загроз, ворог почав споряджати балістичні ракети "Іскандер-М" особливим типом небезпечних касетних боєприпасів.



