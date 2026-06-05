logo_ukra

BTC/USD

62789

ETH/USD

1680.19

USD/UAH

44.38

EUR/UAH

51.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Нова смертоносна тактика РФ: окупанти почали застосовувати ракети «Іскандер-М» із касетами уповільненої дії
commentss НОВИНИ Всі новини

Нова смертоносна тактика РФ: окупанти почали застосовувати ракети «Іскандер-М» із касетами уповільненої дії

Під прицілом рятувальники та евакуйовані: Росія використовує на балістичних ракетах таймери затримки детонації

5 червня 2026, 11:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російські окупаційні війська модернізували тактику ракетного терору проти цивільного населення та екстрених служб України. За інформацією профільних каналів відстеження повітряних загроз, ворог почав споряджати балістичні ракети "Іскандер-М" особливим типом небезпечних касетних боєприпасів.

Нова смертоносна тактика РФ: окупанти почали застосовувати ракети «Іскандер-М» із касетами уповільненої дії

Ілюстративне фото

Головна підступність оновленого озброєння полягає в часовому відтермінуванні основних вибухів.

"Загарбники перейшли на використання ракет "Іскандер-М" із касетним наповненням, де бойові елементи деонують із фіксованою затримкою приблизно у 20–30 хвилин після безпосереднього удару, — попереджають аналітики моніторингових груп, — це означає, що суббоєприпаси, які розлітаються на сотні метрів навколо, починають вибухати не одразу, а через зазначений проміжок часу".

Таке технологічне рішення ворога має чітку та жорстоку мету — максимізувати кількість жертв серед тих, хто першим приходить на допомогу.

"Подібний алгоритм роботи суббоєприпасів створює колосальну небезпеку для співробітників ДСНС, поліції та медиків, які екстрено прибувають для ліквідації наслідків ураження, — зазначають експерти, — а також під прямою загрозою опиняються мирні жителі, які намагаються самостійно евакуюватися з небезпечної зони чи прилеглих кварталів".

Громадян наполегливо закликають до максимальної пильності та суворого дотримання правил безпеки під час обстрілів. У жодному разі не можна наближатися до будь-яких невідомих уламків, кульок чи металевих предметів у радіусі падіння ракетних уламків, адже вони можуть здетонувати у будь-яку мить.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що попри значні успіхи, українське командування тверезо оцінює дії окупантів, які намагаються адаптуватися до нових умов. "Ворог постійно змінює тактику застосування БпЛА, збільшує їхню кількість і покращує якість, — попереджає Головнокомандувач ЗСУ, — зокрема, агресор планує дотягнути частку реактивних ударних дронів до 50%, що ставить перед нами нові виклики".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини