Нова смертоносна тактика РФ: окупанти почали застосовувати ракети «Іскандер-М» із касетами уповільненої дії

Російські окупаційні війська модернізували тактику ракетного терору проти цивільного населення та екстрених служб України. За інформацією профільних каналів відстеження повітряних загроз, ворог почав споряджати балістичні ракети "Іскандер-М" особливим типом небезпечних касетних боєприпасів.

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Головна підступність оновленого озброєння полягає в часовому відтермінуванні основних вибухів.

"Загарбники перейшли на використання ракет "Іскандер-М" із касетним наповненням, де бойові елементи деонують із фіксованою затримкою приблизно у 20–30 хвилин після безпосереднього удару, — попереджають аналітики моніторингових груп, — це означає, що суббоєприпаси, які розлітаються на сотні метрів навколо, починають вибухати не одразу, а через зазначений проміжок часу".

Таке технологічне рішення ворога має чітку та жорстоку мету — максимізувати кількість жертв серед тих, хто першим приходить на допомогу.

"Подібний алгоритм роботи суббоєприпасів створює колосальну небезпеку для співробітників ДСНС, поліції та медиків, які екстрено прибувають для ліквідації наслідків ураження, — зазначають експерти, — а також під прямою загрозою опиняються мирні жителі, які намагаються самостійно евакуюватися з небезпечної зони чи прилеглих кварталів".

Громадян наполегливо закликають до максимальної пильності та суворого дотримання правил безпеки під час обстрілів. У жодному разі не можна наближатися до будь-яких невідомих уламків, кульок чи металевих предметів у радіусі падіння ракетних уламків, адже вони можуть здетонувати у будь-яку мить.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що попри значні успіхи, українське командування тверезо оцінює дії окупантів, які намагаються адаптуватися до нових умов. "Ворог постійно змінює тактику застосування БпЛА, збільшує їхню кількість і покращує якість, — попереджає Головнокомандувач ЗСУ, — зокрема, агресор планує дотягнути частку реактивних ударних дронів до 50%, що ставить перед нами нові виклики".