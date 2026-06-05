Нова смертоносна тактика РФ: окупанти почали застосовувати ракети «Іскандер-М» із касетами уповільненої дії

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Недилько Ксения
Російські окупаційні війська модернізували тактику ракетного терору проти цивільного населення та екстрених служб України. За інформацією профільних каналів відстеження повітряних загроз, ворог почав споряджати балістичні ракети "Іскандер-М" особливим типом небезпечних касетних боєприпасів.
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Головна підступність оновленого озброєння полягає в часовому відтермінуванні основних вибухів.
Таке технологічне рішення ворога має чітку та жорстоку мету — максимізувати кількість жертв серед тих, хто першим приходить на допомогу.
Громадян наполегливо закликають до максимальної пильності та суворого дотримання правил безпеки під час обстрілів. У жодному разі не можна наближатися до будь-яких невідомих уламків, кульок чи металевих предметів у радіусі падіння ракетних уламків, адже вони можуть здетонувати у будь-яку мить.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що попри значні успіхи, українське командування тверезо оцінює дії окупантів, які намагаються адаптуватися до нових умов. "Ворог постійно змінює тактику застосування БпЛА, збільшує їхню кількість і покращує якість, — попереджає Головнокомандувач ЗСУ, — зокрема, агресор планує дотягнути частку реактивних ударних дронів до 50%, що ставить перед нами нові виклики".