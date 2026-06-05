Новая смертоносная тактика РФ: оккупанты начали применять ракеты «Искандер-М» с кассетами замедленного действия

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Недилько Ксения
Российские оккупационные войска модернизировали тактику ракетного террора против гражданского населения и экстренных служб Украины. По информации профильных каналов отслеживания воздушных угроз, враг начал снаряжать баллистические ракеты "Искандер-М" особым типом опасных кассетных боеприпасов.
Иллюстративное фото
Главное коварство обновленного вооружения заключается во временной отсрочке основных взрывов.
Такое технологическое решение врага преследует четкую и жестокую цель — максимизировать количество жертв среди тех, кто первым приходит на помощь.
Граждан упорно призывают к максимальной бдительности и строгому соблюдению правил безопасности при обстреле. Ни в коем случае нельзя приближаться к каким-либо неизвестным обломкам, шарикам или металлическим предметам в радиусе падения ракетных обломков, ведь они могут сдетонировать в любой момент.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что, несмотря на значительные успехи, украинское командование трезво оценивает действия оккупантов, которые пытаются адаптироваться к новым условиям. "Враг постоянно меняет тактику применения БПЛА, увеличивает их количество и улучшает качество, — предупреждает Главнокомандующий ВСУ, — в частности, агрессор планирует дотянуть долю реактивных ударных дронов до 50%, что ставит перед нами новые вызовы".