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Новая смертоносная тактика РФ: оккупанты начали применять ракеты «Искандер-М» с кассетами замедленного действия

Под прицелом спасатели и эвакуированные: Россия использует на баллистических ракетах таймеры задержки детонации

5 июня 2026, 11:00
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Недилько Ксения

Российские оккупационные войска модернизировали тактику ракетного террора против гражданского населения и экстренных служб Украины. По информации профильных каналов отслеживания воздушных угроз, враг начал снаряжать баллистические ракеты "Искандер-М" особым типом опасных кассетных боеприпасов.

Новая смертоносная тактика РФ: оккупанты начали применять ракеты «Искандер-М» с кассетами замедленного действия

Иллюстративное фото

Главное коварство обновленного вооружения заключается во временной отсрочке основных взрывов.

"Захватчики перешли на использование ракет "Искандер-М" с кассетным наполнением, где боевые элементы деонируют с фиксированной задержкой примерно в 20–30 минут после непосредственного удара, — предупреждают аналитики мониторинговых групп, — это означает, что суббоеприпасы, которые разлетаются на сотни метров вокруг, времени".

Такое технологическое решение врага преследует четкую и жестокую цель — максимизировать количество жертв среди тех, кто первым приходит на помощь.

"Подобный алгоритм работы суббоеприпасов создает колоссальную опасность для сотрудников ГСЧС, полиции и медиков, экстренно прибывающих для ликвидации последствий поражения, — отмечают эксперты, — а также под прямой угрозой оказываются мирные жители, пытающиеся самостоятельно эвакуироваться из опасной зоны или близлежащих кварталов".

Граждан упорно призывают к максимальной бдительности и строгому соблюдению правил безопасности при обстреле. Ни в коем случае нельзя приближаться к каким-либо неизвестным обломкам, шарикам или металлическим предметам в радиусе падения ракетных обломков, ведь они могут сдетонировать в любой момент.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что, несмотря на значительные успехи, украинское командование трезво оценивает действия оккупантов, которые пытаются адаптироваться к новым условиям. "Враг постоянно меняет тактику применения БПЛА, увеличивает их количество и улучшает качество, — предупреждает Главнокомандующий ВСУ, — в частности, агрессор планирует дотянуть долю реактивных ударных дронов до 50%, что ставит перед нами новые вызовы".



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