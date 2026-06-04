Половина з «шахедів», які Росія запускатиме, будуть реактивними

Ефективна та системна розбудова підрозділів безпосереднього протиповітряного прикриття дозволила суттєво мінімізувати руйнівні наслідки від регулярних повітряних атак Російської Федерації. На сьогодні українські воїни перевели захист неба на новий технологічний рівень, де ключову роль відіграють безпілотні технології.

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Левова частка ліквідованих російських дронів-камікадзе тепер припадає саме на вітчизняні розробки.

"Сьогодні більша частина знешкоджених російських "шахедів", "гераней" та інших засобів повітряного нападу — це результат роботи наших БпЛА-перехоплювачів, — наголошує Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, — і лише протягом травня в межах трьох ешелонів протиповітряної оборони було ліквідовано понад 3,5 тисячі ворожих безпілотників різних модифікацій".

Найвищу динаміку та результативність наразі демонструє саме другий оборонний рубіж, підпорядкований Силам безпілотних систем — на їхньому рахунку понад 1,2 тисячі ліквідованих повітряних цілей за минулий місяць.

Паралельно армія масштабує цей успіх через підготовку нових операторів та залучення інших родів військ.

"Ми нарощуємо кількість екіпажів БпЛА-перехоплювачів і продовжуємо навчання персоналу, а також формуємо четвертий ешелон ППО для захисту ще двох регіонів, — зазначає генерал, — водночас активну участь бере армійська авіація: у травні вертольоти знищили понад 440 російських дронів".

Сирський додав, що українські гелікоптери наразі проходять глибоку модернізацію. Їх оснащують передовими комплексами виявлення, сучасними прицільними системами та новітнім ракетним озброєнням, яке вже підтвердило свою високу ефективність у реальних бойових умовах.

Попри значні успіхи, українське командування тверезо оцінює дії окупантів, які намагаються адаптуватися до нових умов.

"Ворог постійно змінює тактику застосування БпЛА, збільшує їхню кількість і покращує якість, — попереджає Головнокомандувач ЗСУ, — зокрема, агресор планує дотягнути частку реактивних ударних дронів до 50%, що ставить перед нами нові виклики".

Для своєчасної протидії цим загрозам військове керівництво вже провело спеціальну робочу нараду, де обговорили модернізацію українських дронів та розв'язання проблеми дефіциту бойових частин для перехоплювачів за рахунок розширення внутрішнього виробництва.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вдень "шахед" вдруге за добу вдарив по Дніпровському району, ймовірно, під ударом опинився один з найбільших терміналів "Нової Пошти".