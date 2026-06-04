Половина з «шахедів», які Росія запускатиме, будуть реактивними

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Недилько Ксения
Ефективна та системна розбудова підрозділів безпосереднього протиповітряного прикриття дозволила суттєво мінімізувати руйнівні наслідки від регулярних повітряних атак Російської Федерації. На сьогодні українські воїни перевели захист неба на новий технологічний рівень, де ключову роль відіграють безпілотні технології.
Ілюстративне фото
Левова частка ліквідованих російських дронів-камікадзе тепер припадає саме на вітчизняні розробки.
Найвищу динаміку та результативність наразі демонструє саме другий оборонний рубіж, підпорядкований Силам безпілотних систем — на їхньому рахунку понад 1,2 тисячі ліквідованих повітряних цілей за минулий місяць.
Паралельно армія масштабує цей успіх через підготовку нових операторів та залучення інших родів військ.
Сирський додав, що українські гелікоптери наразі проходять глибоку модернізацію. Їх оснащують передовими комплексами виявлення, сучасними прицільними системами та новітнім ракетним озброєнням, яке вже підтвердило свою високу ефективність у реальних бойових умовах.
Попри значні успіхи, українське командування тверезо оцінює дії окупантів, які намагаються адаптуватися до нових умов.
Для своєчасної протидії цим загрозам військове керівництво вже провело спеціальну робочу нараду, де обговорили модернізацію українських дронів та розв'язання проблеми дефіциту бойових частин для перехоплювачів за рахунок розширення внутрішнього виробництва.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вдень "шахед" вдруге за добу вдарив по Дніпровському району, ймовірно, під ударом опинився один з найбільших терміналів "Нової Пошти".