Половина из «шахедов», которые Россия будет запускать, будут реактивными

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Недилько Ксения
Эффективное и системное развитие подразделений непосредственного противовоздушного прикрытия позволило существенно минимизировать разрушительные последствия от регулярных воздушных атак Российской Федерации. Сегодня украинские воины перевели защиту неба на новый технологический уровень, где ключевую роль играют беспилотные технологии.
Иллюстративное фото
Львиная доля ликвидированных российских дронов-камикадзе теперь приходится именно на отечественные разработки.
Наивысшую динамику и результативность пока демонстрирует второй оборонный рубеж, подчиненный Силам беспилотных систем — на их счету более 1,2 тысячи ликвидированных воздушных целей за прошлый месяц.
Параллельно армия масштабирует этот успех из-за подготовки новых операторов и привлечения других родов войск.
Сырский добавил, что украинские вертолеты сейчас проходят глубокую модернизацию. Их оснащают передовыми комплексами обнаружения, современными прицельными системами и новейшим ракетным вооружением, которое уже подтвердило свою высокую эффективность в реальных боевых условиях.
Несмотря на значительные успехи, украинское командование трезво оценивает действия окупантов, которые пытаются адаптироваться к новым условиям.
Для своевременного противодействия этим угрозам военное руководство уже провело специальное рабочее совещание, где обсудили модернизацию украинских дронов и решение проблемы дефицита боевых частей для перехватчиков за счет расширения внутреннего производства.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня днем "шахед" второй раз за сутки ударил по Днепровскому району, вероятно, под ударом оказался один из крупнейших терминалов "Новой Почты".