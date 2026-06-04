Половина из «шахедов», которые Россия будет запускать, будут реактивными

Эффективное и системное развитие подразделений непосредственного противовоздушного прикрытия позволило существенно минимизировать разрушительные последствия от регулярных воздушных атак Российской Федерации. Сегодня украинские воины перевели защиту неба на новый технологический уровень, где ключевую роль играют беспилотные технологии.

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Львиная доля ликвидированных российских дронов-камикадзе теперь приходится именно на отечественные разработки.

"Сегодня большая часть обезвреженных российских "шахедов", "гераней" и других средств воздушного нападения — это результат работы наших БПЛА-перехватчиков, — отмечает Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, — и только в течение мая в пределах трех эшелонов противовоздушной обороны было ликвидировано более 300 человек.

Наивысшую динамику и результативность пока демонстрирует второй оборонный рубеж, подчиненный Силам беспилотных систем — на их счету более 1,2 тысячи ликвидированных воздушных целей за прошлый месяц.

Параллельно армия масштабирует этот успех из-за подготовки новых операторов и привлечения других родов войск.

"Мы наращиваем количество экипажей БпЛА-перехватчиков и продолжаем обучение персонала, а также формируем четвертый эшелон ПВО для защиты еще двух регионов, — отмечает генерал, — одновременно активное участие принимает армейская авиация: в мае вертолеты уничтожили более 440 российских дронов".

Сырский добавил, что украинские вертолеты сейчас проходят глубокую модернизацию. Их оснащают передовыми комплексами обнаружения, современными прицельными системами и новейшим ракетным вооружением, которое уже подтвердило свою высокую эффективность в реальных боевых условиях.

Несмотря на значительные успехи, украинское командование трезво оценивает действия окупантов, которые пытаются адаптироваться к новым условиям.

"Враг постоянно меняет тактику применения БПЛА, увеличивает их количество и улучшает качество, — предупреждает Главнокомандующий ВСУ, — в частности, агрессор планирует дотянуть долю реактивных ударных дронов до 50%, что ставит перед нами новые вызовы".

Для своевременного противодействия этим угрозам военное руководство уже провело специальное рабочее совещание, где обсудили модернизацию украинских дронов и решение проблемы дефицита боевых частей для перехватчиков за счет расширения внутреннего производства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня днем "шахед" второй раз за сутки ударил по Днепровскому району, вероятно, под ударом оказался один из крупнейших терминалов "Новой Почты".