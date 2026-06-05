«Прямо сейчас летят на Россию»: мониторинговые каналы сообщают о сотнях воздушных целей над агрессором

Территория Российской Федерации оказалась под беспрецедентным воздушным ударом. В сети появились карты вероятных маршрутов массированной атаки, охватывающей сразу несколько областей страны-агрессора, включая направление на Москву.

Фото, созданное искусственным интеллектом

"Более 300 дронов и 10 ракет прямо сейчас атакуют РФ", — оперативно сообщают информационные ресурсы и профильные мониторинговые сообщества, ссылаясь на данные радаров и отслеживание воздушного пространства.

Зафиксировано движение огромного количества ударных беспилотных летательных аппаратов, прорывающих российскую противовоздушную оборону по нескольким векторам. Помимо сотен автономных БПЛА, воздушное пространство врага пересекли и высокоскоростные ракеты, направленные на стратегические объекты в глубоком тылу.

Российские мониторинговые источники подтверждают масштабную угрозу, отмечая, что под прицелом оказалась значительная часть европейской территории РФ.

"Росмониторы заявляют о сотнях дронов, — комментируют ситуацию аналитики, оценивая массовость налета. — Ждем интересных видео утром".

Местные жители во многих регионах России сообщают о характерных звуках беспилотников и работе сил ПВО. Официальные ведомства оккупантов пока воздерживаются от детальных комментариев, пытаясь скрыть реальные масштабы и первые последствия комбинированной атаки.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска модернизировали тактику ракетного террора против гражданского населения и экстренных служб Украины. По информации профильных каналов отслеживания воздушных угроз, враг начал снаряжать баллистические ракеты "Искандер-М" особым типом опасных кассетных боеприпасов.



