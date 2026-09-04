Пряме влучання квартира не витримає: як діяти під час обстрілу

В умовах регулярних повітряних ударів кожному українцю важливо знати, як мінімізувати ризики для життя у власному помешканні. Зробити повноцінне бомбосховище у звичайній квартирі технічно неможливо, проте цілком реально підготувати простір, який суттєво підвищить шанси на порятунок у разі близького вибуху. Експерт з питань безпеки Денис Михальченко наголошує, що головне завдання внутрішнього сховища — захистити людину від уламків і посіченого скла, тому діяти потрібно завчасно.

Ілюстративне фото

"Найкраще обирати зону між двома капітальними стінами, подалі від вікон, шаф і важких предметів, — зазначає ек сперт з питань безпеки Денис Михальченко, описуючи базові вимоги до безпечного куточка. — Важиво заздалегідь підготуватись".

Для того щоб екстрена ситуація не застала зненацька, власнику оселі необхідно виконати кілька послідовних кроків. Насамперед варто чітко прорахувати маршрут до найближчого капітального сховища поза домом, а також оптимізувати простір усередині кімнати.

"Що варто зробити заздалегідь: знайти найближче укриття та перевірити час, який потрібен, щоб до нього дістатися, — наголошує експерт. — Облаштувати безпечне місце у квартирі — між двома стінами, подалі від вікон. Прибрати зверху полиці, шафи, скло та важкі предмети".

Окрім підготовки самого приміщення, критично важливо укомплектувати речі першої потреби, які мають завжди лежати під рукою. Укриття повинно бути автономним на випадок зникнення комунікацій чи блокування виходу.

"Підготувати запас води, їжі, ліків, документів, телефону, павербанка та теплого одягу", — додає Денис Михальченко, перераховуючи обов'язковий вміст тривожного набору.

Водночас фахівець закликає громадян не плекати ілюзій щодо абсолютної безпеки у житлових будинках під час важких обстрілів. Квартирні зони захисту мають свої чіткі обмеження і не здатні врятувати від потужного ракетного удару.

"Таке місце допомагає переважно від уламків і вибухової хвилі, — підсумовує Денис Михальченко, — але не захищає від прямого влучання".

Тому за наявності реальної можливості та достатньої кількості часу під час тривоги завжди варто надавати перевагу спеціально облаштованим бомбосховищам або підвальним приміщенням.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як врятуватися від обстрілу в приватному будинку.