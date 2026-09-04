Прямое попадание квартира не выдержит: как действовать при обстреле

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Недилько Ксения
В условиях регулярных воздушных ударов каждому украинцу важно знать, как минимизировать риски для жизни в собственном доме. Сделать полноценное бомбоубежище в обычной квартире технически невозможно, однако вполне реально подготовить пространство, что существенно повысит шансы на спасение в случае близкого взрыва. Эксперт по безопасности Денис Михальченко отмечает, что главная задача внутреннего убежища — защитить человека от обломков и измельченного стекла, поэтому действовать нужно заранее.
Иллюстративное фото
Для того чтобы экстренная ситуация не застала врасплох, владельцу дома необходимо выполнить несколько последовательных шагов. Прежде всего следует четко просчитать маршрут до ближайшего капитального укрытия вне дома, а также оптимизировать пространство внутри комнаты.
Кроме подготовки самого помещения, важно укомплектовать вещи первой потребности, которые должны всегда лежать под рукой. Укрытие должно быть автономным в случае исчезновения коммуникаций или блокировки выхода.
В то же время, специалист призывает граждан не питать иллюзий относительно абсолютной безопасности в жилых домах во время тяжелых обстрелов. Квартирные зоны защиты имеют свои четкие ограничения и не способны спасти от мощного ракетного удара.
Поэтому при наличии реальной возможности и достаточном количестве времени во время тревоги всегда следует отдавать предпочтение специально обустроенным бомбоубежищам или подвальным помещениям.
Напомним, портал "Комментарии" писал , как спастись от обстрела в частном доме.