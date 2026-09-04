Прямое попадание квартира не выдержит: как действовать при обстреле

В условиях регулярных воздушных ударов каждому украинцу важно знать, как минимизировать риски для жизни в собственном доме. Сделать полноценное бомбоубежище в обычной квартире технически невозможно, однако вполне реально подготовить пространство, что существенно повысит шансы на спасение в случае близкого взрыва. Эксперт по безопасности Денис Михальченко отмечает, что главная задача внутреннего убежища — защитить человека от обломков и измельченного стекла, поэтому действовать нужно заранее.

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"Лучше всего выбирать зону между двумя капитальными стенами, подальше от окон, шкафов и тяжелых предметов, — отмечает эксперт по вопросам безопасности Денис Михальченко, описывая базовые требования к безопасному уголку. — Важно заранее подготовиться".

Для того чтобы экстренная ситуация не застала врасплох, владельцу дома необходимо выполнить несколько последовательных шагов. Прежде всего следует четко просчитать маршрут до ближайшего капитального укрытия вне дома, а также оптимизировать пространство внутри комнаты.

"Что стоит сделать заранее: найти ближайшее укрытие и проверить время, которое нужно, чтобы до него добраться, — подчеркивает эксперт. — Обустроить безопасное место в квартире между двумя стенами, подальше от окон. Убрать сверху полки, шкафы, стекла и тяжелые предметы".

Кроме подготовки самого помещения, важно укомплектовать вещи первой потребности, которые должны всегда лежать под рукой. Укрытие должно быть автономным в случае исчезновения коммуникаций или блокировки выхода.

"Подготовить запас воды, еды, лекарств, документов, телефона, павербанка и теплой одежды", — добавляет Денис Михальченко, перечисляя обязательное содержание тревожного набора.

В то же время, специалист призывает граждан не питать иллюзий относительно абсолютной безопасности в жилых домах во время тяжелых обстрелов. Квартирные зоны защиты имеют свои четкие ограничения и не способны спасти от мощного ракетного удара.

"Такое место помогает преимущественно от обломков и взрывной волны, — заключает Денис Михальченко, — но не защищает от прямого попадания".

Поэтому при наличии реальной возможности и достаточном количестве времени во время тревоги всегда следует отдавать предпочтение специально обустроенным бомбоубежищам или подвальным помещениям.

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