Як захиститися у приватному будинку під час ударів: де найбезпечніше

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Недилько Ксения
Українці за чотири з половиною роки війни вже знайшли спосіб, як рятуватися від масованих та одиночних ударів по містах та селах. Але якщо з багатоквартирними будинками більш-менш зрозуміло, можна піти в метро, паркінг чи в підвал будинку, де декілька виходів, то в приватному секторі все набагато печальніше.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Провідні чат-боти на базі штучного інтелекту виступили в ролі військових аналітиків та оцінили ефективність захисних споруд у приватному секторі під час повітряних атак. Поки ChatGPT робить акцент на жорсткому дотриманні правил інженерної безпеки та критикує слабкість цегляних будівель, Gemini фокусується на практичних інструкціях з виживання та раціональному використанні підручного простору. Обидві нейромережі зійшлися в одному: звичайний сільський погріб за умови правильної підготовки є значно надійнішим за капітальні стіни надземного будинку.
Gemini від Google: Під час повітряних тривог у приватному секторі найкращим захистом є заглиблені споруди, які вже є на подвір’ї. Я рекомендую оцінювати їхню безпеку за принципом тришарового захисту: товща ґрунту, перекриття та відсутність уламконебезпечних елементів.
Найкращі наявні варіанти:
Критичні правила підготовки укриття:
Якщо заглиблених споруд немає, використовуйте правило двох стін всередині будинку (коридор, ванна без вікон). Проте пам'ятайте: приватні будинки, особливо цегляні чи саманні, мають низьку стійкість до руйнувань порівняно з багатоповерхівками. Тому погріб, навіть звичайний, завжди в пріоритеті.
ChatGPT від OpenAI: Для мешканців приватного сектору найкращим рішенням є не пошук умовно безпечного місця в будинку, а створення власного заглибленого укриття. Важливо розуміти: жодна цивільна споруда не гарантує захисту від прямого влучання, але правильно облаштоване укриття суттєво зменшує ризик загибелі від уламків, вибухової хвилі та руйнування будинку.
Найпростіший варіант — переобладнати існуючий льох або підвал. Він має бути максимально заглибленим, мати міцне перекриття, вентиляцію та, бажано, два виходи. Вікна й технічні отвори необхідно посилити, а над входом облаштувати захисний козирок, щоб у разі обвалу його не заблокувало. Саме можливість евакуації є критично важливою.
Якщо льоху немає, на ділянці можна збудувати окреме заглиблене укриття — фактично невеликий підземний модуль із залізобетонним перекриттям, засипаним шаром ґрунту. Розташовувати його варто окремо від будинку: у рекомендаціях ДСНС зазначається, що відстань має бути більшою за висоту будинку, аби уламки та конструкції зруйнованої оселі не перекрили вихід.
Також можливий варіант укриття траншейного типу з укріпленими стінами та перекриттям, але воно потребує грамотного проєктування, захисту від обвалення, підтоплення й обов’язкової вентиляції. Не можна просто викопати яму та накрити її дошками — така конструкція сама може стати смертельною пасткою.
Оптимальний принцип для приватного сектору: укриття має бути під землею, не залежати від стійкості житлового будинку, мати щонайменше аварійний шлях виходу, вентиляцію, запас води, аптечку та засоби зв’язку. У прифронтових районах будівництво варто погоджувати з фахівцями цивільного захисту або конструкторами.