В українському сегменті соцмереж, зокрема у Тредсі, розгорнулася дискусія щодо логістики на передовій, а саме — проблеми пошкодження пляшок із водою під час їх доставки за допомогою дронів. Військовий Сил оборони України з позивним "Бахмутський Демон" поділився дієвим способом, як зберегти вантаж цілим.

«Прозора» не лопне: боєць ЗСУ дав поради щодо безпечного скиду води з дронів

У чому полягає проблема?

За спостереженнями бійців, популярна серед військових вода "Прозора" часто не витримує удару об землю. Проте, як зазначає "Бахмутський Демон", причиною є не лише висота, а й фізичні властивості пакування:

"Через тонкий пластик в негазованої води треба просто для таких маневрів спустити повітря з пляшок перед скидом, яке дає зайвий тиск. Бо в газованої води пластик інший, в негазованої тонший".

Практичне рішення для фронту

Боєць пояснює, що саме заводське повітря всередині є головним ворогом цілісності пляшки при зіткненні з поверхнею. Щоб уникнути втрати дорогоцінної рідини, він радить провести просту маніпуляцію перед кріпленням до дрона:

"І повітря звичайне в пляшці кожній яке є після завода створює тиск при ударі об землю".

За словами військового, якщо випустити це повітря, пляшка стає більш гнучкою до деформацій та значно рідше розривається. Він додає, що хоча випадки пошкодження трапляються, правильна підготовка мінімізує ризики:

"Буває, але не завжди і не за різних обставин".

Такі поради допомагають ефективніше забезпечувати побратимів на важкодоступних позиціях, де доставка БПЛА є єдиним безпечним способом логістики.

