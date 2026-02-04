В украинском сегменте соцсетей, в частности в Тредсе, развернулась дискуссия по логистике на передовой, а именно проблемы повреждения бутылок с водой во время их доставки с помощью дронов. Военный Сил обороны Украины с позывным "Бахмутский Демон" поделился действенным способом, как сохранить груз целым.

«Прозора» не лопнет: боец ​​ВСУ дал советы по безопасному сбросу воды с дронов

В чем состоит проблема?

По наблюдениям бойцов, популярная среди военных вода "Прозора" часто не выдерживает удара о землю. Однако, как отмечает Бахмутский Демон, причиной является не только высота, но и физические свойства упаковки:

"Из-за тонкого пластика в негазированной воде нужно просто для таких маневров спустить воздух из бутылок перед сбросом, который дает излишнее давление. Потому что у газировки пластик другой, у негазированной тоньше".

Практическое решение для фронта

Боец объясняет, что именно заводской воздух внутри является главным врагом цельности бутылки при соприкосновении с поверхностью. Чтобы избежать потери драгоценной жидкости, он советует провести простую манипуляцию перед креплением к дрону:

"И воздух обычный в бутылке каждой имеющейся после завода создает давление при ударе о землю".

По словам военного, если выпустить этот воздух, бутылка становится более гибкой к деформациям и гораздо реже разрывается. Он добавляет, что хотя случаи повреждения случаются, правильная подготовка минимизирует риски:

"Бывает, но не всегда и не при разных обстоятельствах".

Такие советы помогают более эффективно обеспечивать побратимов на труднодоступных позициях, где доставка БПЛА является единственным безопасным способом логистики.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на фронте еж едва не прервал логистическую миссию наземного роботизированного комплекса (НРК). Такое видео опубликовали военные 92 ОШБр им. имени кошевого атамана Ивана Сирко, передает портал "Комментарии". Там показали, как активно используют наземные дроны для доставки продуктов на позиции.