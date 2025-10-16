logo_ukra

На фронті робота налякав їжак: що було далі (ВІДЕО)
На фронті робота налякав їжак: що було далі (ВІДЕО)

Військові показали, як доставляють провізію на позиції

16 жовтня 2025, 16:38
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Їжак ледь не перервав логістичну місію наземного роботизованого комплексу (НРК). Таке відео опублікували військові 92 ОШБр ім. імені кошового отамана Івана Сірка, передає портал "Коментарі".

На фронті робота налякав їжак: що було далі (ВІДЕО)

Логістичну місію робота військових ледь не перервав нічний звір (ВІДЕО)

Там показали, як активно застосовують наземні дрони для доставки продуктів на позиції.

"Вони менш помітні для ворога, і в них складніше влучити з БпЛА чи артилерії.

Але цього разу дрон зупинив... маленький їжачок! Можливо захотів армійських смаколиків", – припускають військові.

Оператор НРК сприйняв таку зустріч емоційно, та попри це завдання все ж було виконано.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вранці, 16 жовтня, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, зокрема, двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, розташованому в тиловій та відносно спокійній частині нашої країни. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію ОК "Південь".

"Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв'язатися зі своїми близькими.

Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України за даним фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування.

Висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих", – зазначають у командуванні.



