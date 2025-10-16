На фронте робота напугал ежик: что было дальше(ВИДЕО)

Еж едва не прервал логистическую миссию наземного роботизированного комплекса (НРК). Такое видео опубликовали военные 92 ОШБр им. имени кошевого атамана Ивана Сирко, передает портал "Комментарии".

Логистическую миссию работа военных чуть не прервал ночной зверь (ВИДЕО)

Там показали, как активно используют наземные дроны для доставки продуктов на позиции.

"Они менее заметны для врага, и в них сложнее попасть из БпЛА или артиллерии.

Но на этот раз дрон остановил... маленький ежик! Возможно, захотел армейских вкусностей", – предполагают военные.

Оператор НРК воспринял такую встречу эмоционально, но, несмотря на это, задача все же была выполнена.

