У Росії з’явилися нові заяви про проблеми з наданням медичної допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення під час бойових дій.

Як кидають в Росії своїх же військових

Громадський діяч Олексій Курочкін повідомив про ситуацію з військовим Дмитром Велiєвим, який, за його словами, залишився без належного лікування після кількох поранень.

Згідно з оприлюдненою інформацією, перше поранення військовий отримав у серпні 2024 року. Після лікування він повернувся до зони бойових дій, де у березні 2025 року зазнав повторного поранення внаслідок розриву снаряда.

За словами самого бійця, під час інциденту його підрозділ зазнав значних втрат. Після цього він тривалий час перебував на позиціях без евакуації, що призвело до погіршення стану здоров’я та розвитку ускладнень.

Він стверджує, що після повернення до місця проживання не зміг отримати необхідну медичну допомогу — йому відмовляли у лікуванні, посилаючись на обмеження щодо обслуговування військових.

Також, за його словами, звернення до профільних структур і фондів не дали результату, а необхідна допомога так і не була надана.

Військовий зазначає, що наразі існує ризик ампутації ноги через ускладнення після поранення.

У зв’язку з цим він звернувся до правоохоронних органів із вимогою провести перевірку та сприяти отриманню медичної допомоги і соціальної підтримки.

Ця ситуація вкотре висвітлює проблеми в російській армії.

