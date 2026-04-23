В России появились новые заявления о проблемах с оказанием медицинской помощи военнослужащим, получившим ранения в ходе боевых действий.

Как бросают в России своих же военных

Общественный деятель Алексей Курочкин сообщил о ситуации с военным Дмитрием Велиевым, который, по его словам, остался без должного лечения после нескольких ранений.

Согласно обнародованной информации, первое ранение военный получил в августе 2024 года. После лечения он вернулся в зону боевых действий, где в марте 2025 года получил повторное ранение в результате разрыва снаряда.

По словам самого бойца, во время инцидента его подразделение понесло значительные потери. После этого он долгое время находился на позициях без эвакуации, что привело к ухудшению здоровья и развитию осложнений.

Он утверждает, что по возвращении к месту жительства не смог получить необходимую медицинскую помощь — ему отказывали в лечении, ссылаясь на ограничения обслуживания военных.

Также, по его словам, обращение в профильные структуры и фонды не принесли результата, а необходимая помощь так и не была оказана.

Военный отмечает, что существует риск ампутации ноги из-за осложнений после ранения.

В этой связи он обратился в правоохранительные органы с требованием провести проверку и содействовать получению медицинской помощи и социальной поддержки.

Эта ситуация еще раз освещает проблемы в русской армии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Жена российского военнослужащего, находящегося в зоне боевых действий уже около десяти месяцев, записала видеообращение к Владимиру Путину, в котором заявила о критическом состоянии здоровья своего мужа.

По ее словам, военный получил ранения, однако не был направлен в госпиталь для лечения. Зато, как утверждает женщина, его снова отправили выполнять боевые задания. Она отмечает, что в теле ее мужа остаются многочисленные обломки, а ранение, по ее словам, не было должным образом зафиксировано.

