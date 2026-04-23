logo

BTC/USD

77529

ETH/USD

2319.62

USD/UAH

43.94

EUR/UAH

51.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией "Просто бросили": военный заявил об отсутствии помощи
commentss НОВОСТИ Все новости

"Просто бросили": военный заявил об отсутствии помощи

Раненый российский военный заявил об отсутствии медицинской помощи после боевых травм и риске ампутации ноги

23 апреля 2026, 17:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В России появились новые заявления о проблемах с оказанием медицинской помощи военнослужащим, получившим ранения в ходе боевых действий.

"Просто бросили": военный заявил об отсутствии помощи

Как бросают в России своих же военных

Общественный деятель Алексей Курочкин сообщил о ситуации с военным Дмитрием Велиевым, который, по его словам, остался без должного лечения после нескольких ранений.

Согласно обнародованной информации, первое ранение военный получил в августе 2024 года. После лечения он вернулся в зону боевых действий, где в марте 2025 года получил повторное ранение в результате разрыва снаряда.

По словам самого бойца, во время инцидента его подразделение понесло значительные потери. После этого он долгое время находился на позициях без эвакуации, что привело к ухудшению здоровья и развитию осложнений.

Он утверждает, что по возвращении к месту жительства не смог получить необходимую медицинскую помощь — ему отказывали в лечении, ссылаясь на ограничения обслуживания военных.

Также, по его словам, обращение в профильные структуры и фонды не принесли результата, а необходимая помощь так и не была оказана.

Военный отмечает, что существует риск ампутации ноги из-за осложнений после ранения.

В этой связи он обратился в правоохранительные органы с требованием провести проверку и содействовать получению медицинской помощи и социальной поддержки.

Эта ситуация еще раз освещает проблемы в русской армии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Жена российского военнослужащего, находящегося в зоне боевых действий уже около десяти месяцев, записала видеообращение к Владимиру Путину, в котором заявила о критическом состоянии здоровья своего мужа.

По ее словам, военный получил ранения, однако не был направлен в госпиталь для лечения. Зато, как утверждает женщина, его снова отправили выполнять боевые задания. Она отмечает, что в теле ее мужа остаются многочисленные обломки, а ранение, по ее словам, не было должным образом зафиксировано.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости