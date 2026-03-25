Прослуховували оборонку: в офісі українського виробника дронів знайшли шпигунське обладнання РФ

В Україні зафіксовано черговий тривожний інцидент, що свідчить про активну роботу російських спецслужб проти оборонного сектору. В офісі компанії TechEx – виробника сучасних безпілотників – виявили спеціальне обладнання для прослуховування та збору інформації. Йдеться про спробу отримати доступ до чутливих технологій, які використовуються на фронті.

В офісі компанії TechEx виявили “прослушку” російських спецслужб

Як передають "Коментарі", про це журналістам повідомили у компанії TechEx.

Де саме знайшли “прослушку”

За інформацією компанії, шпигунське обладнання було виявлено у кабінеті головного інженера – одній із ключових локацій, де ведеться розробка та вдосконалення дронів.

Це свідчить про те, що метою ворога були саме технологічні напрацювання та виробничі процеси, які мають стратегічне значення для української армії.

Завдяки взаємодії з Департаментом контррозвідки СБУ вдалося оперативно зреагувати і не допустити витоку інформації. У компанії наголошують, що критично важливі дані залишилися захищеними.

Як діяли у відповідь

У TechEx заявили, що протягом певного часу вели цілеспрямовану роботу, спрямовану на дезінформацію противника. Фактично російські спецслужби отримували викривлені або неповні дані.

Це дозволило не лише захистити розробки, а й ввести противника в оману щодо реального стану технологій.

У компанії прямо заявляють, що протистояння відбувається на високому рівні і потребує залучення професійних спецслужб.

Чому під ударом саме виробники дронів

Українські розробники безпілотників стали однією з ключових цілей російської розвідки. Причина очевидна – саме дрони відіграють вирішальну роль у сучасній війні.

TechEx спеціалізується на FPV-дронах, перехоплювачах і особливо на оптоволоконних безпілотниках, які мають важливу перевагу – вони практично невразливі до засобів радіоелектронної боротьби.

Саме такі технології становлять найбільший інтерес для противника.

Масштаб загрози

У компанії підкреслюють: під прицілом російських спецслужб перебувають не лише самі виробники, а й їхні співробітники, постачальники та вся інфраструктура.

Навіть багаторівневі системи безпеки не можуть повністю замінити можливості державних спецслужб. Тому бізнес змушений працювати у тісній взаємодії з контррозвідкою.

Йдеться про системну спробу отримати доступ до оборонних технологій України.

Що це означає

Цей інцидент показує, що боротьба ведеться не лише на фронті, а й у тилу – за технології, інформацію і контроль над виробництвом.

Успішне виявлення “прослушки” свідчить про те, що українська сторона здатна протидіяти таким загрозам. Водночас ситуація підтверджує: рівень шпигунської активності зростає, і оборонна галузь залишається однією з головних цілей.

