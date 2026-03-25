Прослушивали оборонку: в офисе украинского производителя дронов нашли шпионское оборудование РФ

В Украине зафиксирован очередной тревожный инцидент, свидетельствующий об активной работе российских спецслужб против оборонного сектора. В офисе компании TechEx – производителя современных беспилотников – было обнаружено специальное оборудование для прослушивания и сбора информации. Речь идет о попытке получить доступ к чувствительным технологиям, используемым на фронте.

Как передают "Комментарии", об этом журналистам сообщили в компании TechEx.

Где именно нашли "прослушку"

По информации компании, шпионское оборудование было обнаружено в кабинете главного инженера – одной из ключевых локаций, где ведется разработка и усовершенствование дронов.

Это свидетельствует о том, что целью врага были именно технологические наработки и производственные процессы , имеющие стратегическое значение для украинской армии.

Благодаря взаимодействию с Департаментом контрразведки, СБУ удалось оперативно среагировать и не допустить утечки информации. В компании отмечают, что критически важные данные остались защищенными.

Как действовали в ответ

В TechEx заявили, что в течение определенного времени вели целенаправленную работу, направленную на дезинформацию противника. Фактически российские спецслужбы получали искривленные или неполные данные.

Это позволило не только защитить разработки, но и ввести противника в заблуждение по поводу реального состояния технологий.

В компании прямо заявляют, что противостояние происходит на высоком уровне и требует привлечения профессиональных спецслужб.

Почему под ударом именно производители дронов

Украинские разработчики беспилотников стали одной из ключевых целей российской разведки. Причина очевидна – именно дроны играют решающую роль в современной войне.

TechEx специализируется на FPV-дронах, перехватчиках и особенно на оптоволоконных беспилотниках, имеющих важное преимущество – они практически неуязвимы к средствам радиоэлектронной борьбы .

Именно такие технологии представляют наибольший интерес для противника.

Масштаб угрозы

В компании подчеркивают, что под прицелом российских спецслужб находятся не только сами производители, но и их сотрудники, поставщики и вся инфраструктура.

Даже многоуровневая система безопасности не может полностью заменить возможности государственных спецслужб. Поэтому бизнес вынужден работать в тесном взаимодействии с контрразведкой.

Речь идет о системной попытке получить доступ к оборонным технологиям Украины.

Что это значит

Этот инцидент показывает, что борьба ведется не только на фронте, но и в тылу – за технологии, информацию и контроль за производством.

Успешное обнаружение прослушки свидетельствует о том, что украинская сторона способна противодействовать таким угрозам. В то же время ситуация подтверждает: уровень шпионской активности растет и оборонная отрасль остается одной из главных целей.

Читайте также в "Комментариях", что в Харькове российские войска совершили атаку беспилотниками по Холодногорскому району. По предварительным данным, один из дронов попал вблизи многоэтажного жилого дома. Сначала сообщалось о нескольких пострадавших, однако впоследствии их количество возросло до семи человек.