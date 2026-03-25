logo_ukra

BTC/USD

68642

ETH/USD

2062.18

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Страшенні вибухи і смертельний вогонь: велике місто не може оговтатися через пекло від Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Страшенні вибухи і смертельний вогонь: велике місто не може оговтатися через пекло від Путіна

Російські війська завдали удару по Харкову безпілотником, попередньо зафіксовано влучання у багатоповерхівку

25 березня 2026, 13:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У Харкові російські війська здійснили атаку безпілотниками по Холодногірському району. За попередніми даними, один із дронів влучив поблизу багатоповерхового житлового будинку. Спочатку повідомлялося про кількох постраждалих, однак згодом їхня кількість зросла до семи осіб.

Фото: з відкритих джерел

Про обстріл повідомили міський голова Ігор Терехов та керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ворог завдав удару бойовим дроном „шахед“ по Холодногірському району. За попередньою інформацією, що потребує уточнення, є поранені. Деталі зʼясовуємо", — зазначив Терехов. 

На місце події оперативно прибули медики та рятувальні служби. Відомо, що внаслідок вибуху постраждала жінка, яку госпіталізували. Також через удар зайнялися автомобілі, зафіксовано пошкодження житлових будівель. Згодом стало відомо про ще один удар у цьому ж районі.

Пізніше з’ясувалося, що під атакою опинився і Новобаварський район міста — там безпілотник влучив у приватний будинок. Спочатку повідомлялося про одного постраждалого, але згодом кількість поранених зросла.

За оновленими даними ОВА, серед постраждалих — жінки віком 66, 70 і 84 роки, а також 71-річний чоловік, які отримали вибухові травми. Одна з жінок перебуває у важкому стані. Крім того, гостру реакцію на стрес зафіксували у 48-річного чоловіка та 15-річної дівчини. Також госпіталізували 58-річного чоловіка з пораненнями.

Нагадаємо, "Коментарі" вже писали, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте викликав обурення серед європейських лідерів через беззастережну підтримку військових дій Дональда Трампа проти Ірану.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини