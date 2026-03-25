Страшные взрывы и смертельный огонь: большой город не может прийти в себя из-за ада от Путина

В Харькове российские войска совершили атаку беспилотниками по Холодногорскому району. По предварительным данным, один из дронов попал вблизи многоэтажного жилого дома. Сначала сообщалось о нескольких пострадавших, однако впоследствии их количество возросло до семи человек.

Об обстреле сообщили мэр Игорь Терехов и руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

"Враг нанес удар боевым дроном "шахед" по Холодногорскому району. По предварительной информации, требующей уточнения, ранены. Детали выясняем", — отметил Терехов.

На место происшествия оперативно прибыли медики и спасательные службы. Известно, что в результате взрыва пострадала госпитализировавшая женщина. Также из-за удара занялись автомобили, зафиксированы повреждения жилых зданий. Впоследствии стало известно о еще одном ударе в этом же районе.

Позже выяснилось, что под атакой оказался и Новобаварский район города – там беспилотник попал в частный дом. Сначала сообщалось об одном пострадавшем, но впоследствии количество раненых возросло.

По обновленным данным ОВА, среди пострадавших — женщины в возрасте 66, 70 и 84 года, а также 71-летний мужчина, получивший взрывные травмы. Одна из женщин находится в тяжелом состоянии. Кроме того, острую реакцию на стресс зафиксировали у 48-летнего мужчины и 15-летней девушки. Также госпитализировали 58-летнего мужчину с ранениями.

Напомним, "Комментарии" уже писали , что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вызвал возмущение среди европейских лидеров из-за безоговорочной поддержки военных действий Дональда Трампа против Ирана.