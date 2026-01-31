Прориву у мирних переговорах не буде: яку позицію тепер займає Кремль

У Кремлі оцінюють шанси на прорив мирних переговорів з Україною як мінімальні, оскільки російський правитель Володимир Путін не готовий відмовитись від максималістських територіальних вимог на сході країни. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані дипломатичні джерела.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними агентства, найближчим часом посланець Кремля Кирило Дмитрієв має провести консультації з американськими урядовцями у Майамі. Однак на тлі дипломатичних контактів у Москві зростає тривога через фінансовий тиск: додаткові витрати на війну можуть збільшити дефіцит бюджету Росії приблизно на 1,2 трлн рублів, що еквівалентно близько 16 млрд доларів.

Джерела зазначають, що саме територіальне питання залишається головним каменем спотикання. Україна відкидає вимогу Росії вивести свої війська із укріплених районів східного Донбасу. Сполучені Штати, у свою чергу, пропонують компроміс – створення демілітаризованих зон та надання гарантій безпеки за участю європейських та американських військових.

При цьому Володимир Путін наполягає на передачі Україні контролю за східним Донбасом у рамках так званих "Анкоріджських домовленостей". Бойові дії вздовж нинішніх ліній зіткнення у Херсонській та Запорізькій областях, згідно з цією логікою, мають бути заморожені.

У Кремлі таку позицію називають поступкою з боку Путіна. Однак, як наголошує Bloomberg, російський лідер заявляє про "права" на всі чотири українські області, незважаючи на те, що російські війська ніколи їх повністю не контролювали.

Попередній раунд переговорів в Абу-Дабі був присвячений технічним аспектам можливого припинення вогню, але оптимізму щодо реального перемир'я без вирішення територіального питання не виникло. Європейські дипломати також налаштовані скептично: глава МЗС Німеччини Йоган Вадефуль назвав завзяте наполягання Росії на територіальних вимогах головною перешкодою для успіху переговорів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Москва відкинула підхід США до мирних переговорів: деталі.