Москва отвергла подход США к мирным переговорам: детали

Кремль не согласился с оценкой Соединенных Штатов о том, что контроль над Донецкой областью остается единственным нерешенным вопросом в рамках мирных переговоров между США, Украиной и Россией. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Юрий Ушаков. Фото: из открытых источников

Аналитики напоминают заявление государственного секретаря США Марко Рубио, который ранее утверждал, что Киев и Москва якобы "сузили" переговорный процесс до одного ключевого пункта – ситуации вокруг Донецкой области. По его словам, именно территориальный вопрос стал центральным препятствием на пути к возможному соглашению.

Однако в Кремле с такой трактовкой не согласились. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что, хотя территориальные вопросы действительно являются "важнейшими", переговорная повестка не ограничивается только ими.

По его утверждению, остаются и другие темы, которые Москва считает принципиальными. В ISW обращают внимание, что в последние месяцы именно Ушаков фактически выступает главным и почти единственным публичным комментатором американо-российских контактов со стороны Кремля.

Американские эксперты Института изучения войны считают, что подобные заявления направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию. По их оценке, Кремль стремится сформировать информационный фон, который позволит оправдать отказ от уступок и затягивание переговоров под предлогом "сложной и многослойной" повестки.

Ранее Юрий Ушаков также заявлял о якобы готовности России к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве — при условии его "настроя на переговоры". При этом российская сторона настаивает на так называемой "ориентации на результат", не уточняя, какие именно условия считает приемлемыми.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Путин согласился на "энергетическое перемирие": какую хитрость придумал Кремль.



