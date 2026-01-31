logo_ukra

Москва відкинула підхід США до мирних переговорів: деталі

В Інституті вивчення війни вважають, що заяви з Кремля є спробою виправдати відмову від компромісів на переговорах.

31 січня 2026, 11:19
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кремль не погодився з оцінкою Сполучених Штатів про те, що контроль над Донецькою областю залишається єдиним невирішеним питанням у рамках мирних переговорів між США, Україною та Росією. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Москва відкинула підхід США до мирних переговорів: деталі

Юрій Ушаков. Фото: з відкритих джерел

Аналітики нагадують заяву державного секретаря США Марка Рубіо, який раніше стверджував, що Київ і Москва нібито "звузили" переговорний процес до одного ключового пункту – ситуації навколо Донецької області. За його словами, саме територіальне питання стало центральною перешкодою на шляху до можливої угоди.

Однак у Кремлі з таким трактуванням не погодилися. Помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що хоча територіальні питання справді є "найважливішими", переговорний порядок денний не обмежується лише ними.

За його твердженням, залишаються інші теми, які Москва вважає принциповими. В ISW звертають увагу, що останніми місяцями саме Ушаков фактично виступає головним і майже єдиним публічним коментатором американсько-російських контактів з боку Кремля.

Американські експерти Інституту вивчення війни вважають, що подібні заяви спрямовані насамперед на внутрішню аудиторію. За їхньою оцінкою, Кремль прагне сформувати інформаційне тло, яке дозволить виправдати відмову від поступок і затягування переговорів під приводом "складного та багатошарового" порядку денного.

Раніше Юрій Ушаков також заявляв про нібито готовність Росії до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Москві за умови його "настрою на переговори". При цьому російська сторона наполягає на так званій орієнтації на результат, не уточнюючи, які саме умови вважає прийнятними.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чому Путін погодився на "енергетичне перемир'я": яку хитрість вигадав Кремль.




