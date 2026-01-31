Прорыва в мирных переговорах не будет: какую позицию теперь занимает Кремль

В Кремле оценивают шансы на прорыв мирных переговоров с Украиной как минимальные, поскольку российский правитель Владимир Путин не готов отказаться от максималистских территориальных требований на востоке страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные дипломатические источники.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным агентства, в ближайшее время посланник Кремля Кирилл Дмитриев должен провести консультации с американскими чиновниками в Майами. Однако на фоне дипломатических контактов в Москве растет тревога из-за финансового давления: дополнительные расходы на войну могут увеличить дефицит бюджета России примерно на 1,2 трлн рублей, что эквивалентно около 16 млрд долларов.

Источники отмечают, что именно территориальный вопрос остается главным камнем преткновения. Украина отвергает требование России вывести свои войска из укрепленных районов восточного Донбасса. Соединенные Штаты, в свою очередь, предлагают компромисс – создание демилитаризованных зон и предоставление гарантий безопасности при участии европейских и американских военных.

При этом Владимир Путин настаивает на передаче Украине контроля над восточным Донбассом в рамках так называемых "Анкориджских договоренностей". Боевые действия вдоль нынешних линий соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях, согласно этой логике, должны быть заморожены.

В Кремле такую позицию называют уступкой со стороны Путина. Однако, как подчеркивает Bloomberg, российский лидер заявляет о "правах" на все четыре украинские области, несмотря на то что российские войска никогда полностью их не контролировали.

Предыдущий раунд переговоров в Абу-Даби был посвящен техническим аспектам возможного прекращения огня, но оптимизма по поводу реального перемирия без решения территориального вопроса не возникло. Европейские дипломаты также настроены скептически: глава МИД Германии Йоганн Вадефуль назвал упорное настаивание России на территориальных требованиях главным препятствием для успеха переговоров.

