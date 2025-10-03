Проривні рішення у війні: що обіцяє Україні зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна

Президент США Дональд Трамп повідомив, що за чотири тижні зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Чи обговорюватимуть лідери країн війну в Україні та чи є оптимістичні сподівання, портал “Коментарі” дізнався у експертів.

Трамп та Сі. Фото портал "Коментарі"

Політичний аналітик Павло Нусс пояснив, що зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна — це геополітична партія, де війна Росії проти України стане одним із ключових тестів.

“Проривних рішень для Києва чекати зарано, але позитивний сценарій полягає у можливій публічній дистанції Китаю від Кремля. Для України це буде важливий геополітичний маркер: сигнал, що навіть Пекін не готовий безумовно інвестувати у путінський проєкт війни. Якщо Вашингтон використає цю зустріч для тиску на китайсько-російський альянс, ми отримаємо додатковий фактор стримування Москви”, — зазначив експерт.

За його словами, для Трампа ця зустріч стане майданчиком, аби продемонструвати “сильну позицію” у переговорах з Пекіном.

“У його риториці вже давно простежується намір тиснути на союз Росії та Китаю, подаючи себе як єдиного лідера, здатного змусити Сі переглянути лінію підтримки Кремля”, — пояснив Павло Нусс.

Однак Україна може і не бути серед головних тем переговорів Трампа та Цзіньпіна. Політичний експерт Світлана Кушнір зазначила, що лідери держав не оминуть увагою війну в Україні, однак більше говоритимуть про економічні відносини, збільшення у Китаю кількості ядерних боєголовок та неприєднання Китаю до договору про обмеження такої кількості зброї.

“Україна не буде на першому місці, але вона все одно там буде. Адже для Китаю надзвичайно важливо, щоб Україна стала більш стабільним регіоном. Також надзвичайно важливі торговельні логістичні шляхи, які зараз йдуть не через Чорноморську акваторію. І тому торгівля точно буде в фаворі перемовин”, — пояснила Світлана Кушнір.

На думку експерта, Україні не варто сподіватися на якийсь прорив після переговорів.

“Позитивні зрушення можуть бути, але ніхто не буде вирішувати питання України без України на її користь. Ми очікуємо, звичайно, що все буде добре для нас, що може Трамп за нас заступиться, але з огляду на поведінку Трампа, навряд чи він буде аж таким проукраїнськи налаштованим”, — зазначила експерт.

