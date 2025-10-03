Прорывные решения в войне: что обещает Украине встреча Трампа и Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп сообщил, что через четыре недели встретится с лидером Китая Си Цзиньпином. Будут ли лидеры стран обсуждать войну в Украине и есть ли оптимистичные надежды, портал “Комментарии” узнал у экспертов.

Трамп и Си. Фото портал "Комментарии"

Политический аналитик Павел Нусс объяснил, что встреча Трампа и Си Цзиньпина – это геополитическая партия, где война России против Украины станет одним из ключевых тестов.

"Прорывных решений для Киева ждать рано, но положительный сценарий заключается в возможной публичной дистанции Китая от Кремля. Для Украины это будет важный геополитический маркер: сигнал, что даже Пекин не готов безусловно инвестировать в путинский проект войны. Если Вашингтон использует эту встречу для давления на китайско-российский альянс, мы получим дополнительный сдерживающий фактор Москвы”, — отметил эксперт.

По его словам, для Трампа эта встреча станет площадкой, чтобы продемонстрировать "сильную позицию" в переговорах с Пекином.

"В его риторике уже давно прослеживается намерение давить на союз России и Китая, подавая себя как единственного лидера, способного заставить Си пересмотреть линию поддержки Кремля", — пояснил Павел Нусс.

Однако, Украина может и не быть среди главных тем переговоров Трампа и Цзиньпина. Политический эксперт Светлана Кушнир отметила, что лидеры государств не упустят из виду войну в Украине, однако больше будут говорить об экономических отношениях, увеличении в Китае количества ядерных боеголовок и неприсоединении Китая к договору об ограничении количества такого оружия.

"Украина не будет на первом месте, но она все равно там будет. Ведь для Китая чрезвычайно важно, чтобы Украина стала более стабильным регионом. Также очень важны торговые логистические пути, которые сейчас идут не через Черноморскую акваторию. И поэтому торговля точно будет в фаворе переговоров", — пояснила Светлана Кушнир.

По мнению эксперта, Украине не стоит надеяться на прорыв после переговоров.

"Позитивные сдвиги могут быть, но никто не будет решать вопрос Украины без Украины в ее пользу. Мы ожидаем, конечно, что все будет хорошо для нас, что может Трамп за нас вступится, но учитывая поведение Трампа, вряд ли он будет таким же проукраински настроенным", — отметила эксперт.

