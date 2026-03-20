Пропозиція Києва для Близького Сходу стала несподіваним фіаско: на Заході шокували причиною
commentss НОВИНИ Всі новини

Пропозиція Києва для Близького Сходу стала несподіваним фіаско: на Заході шокували причиною

Київ підтримує Доху у відбитті атак і паралельно обговорює постачання винищувачів

20 березня 2026, 13:00
Клименко Елена

Взаємодія України та Катару у сфері протидії безпілотникам зіткнулася з певними труднощами через паралельні переговорні процеси, пов’язані з можливими постачаннями бойової авіації. Про це повідомляє Intelligence Online.

Йдеться про роботу невеликої групи українських спеціалістів, яких Київ направив до Дохи для надання практичної допомоги у протидії іранським дронам-камікадзе. Українські фахівці діляться власним досвідом боротьби з безпілотниками, здобутим під час повномасштабної війни з Росією, зокрема у сфері виявлення, супроводу та знищення повітряних цілей.

Водночас ця співпраця відбувається на тлі обговорень щодо можливої передачі Україні винищувачів Mirage 2000. За інформацією джерел, саме ці переговори впливають на динаміку та формат взаємодії між сторонами, створюючи певні ускладнення у реалізації спільних проєктів.

Країни Перської затоки, включно з Катаром, нині активно шукають ефективні способи посилення систем протиповітряної оборони. Серед варіантів розглядаються як закупівлі сучасного західного озброєння, так і впровадження більш доступних технологічних рішень для боротьби з безпілотниками. У цьому контексті досвід України є надзвичайно цінним, адже він базується на реальних бойових умовах/                                         

Портал "Коментарі" вже писав, що у понеділок, 16 березня, в центрі Києва, біля пам’ятника Незалежності на Майдані Незалежності, впав російський безпілотник. Forbes-експерт Девід Гемблінг звертає увагу на деталь, яка дозволяє зрозуміти реальний задум Кремля за цією атакою.



