logo

BTC/USD

70584

ETH/USD

2147.8

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Предложение Киева для Ближнего Востока стало неожиданным фиаско: на Западе шокировали причину
commentss НОВОСТИ Все новости

Предложение Киева для Ближнего Востока стало неожиданным фиаско: на Западе шокировали причину

Киев поддерживает Доху в отражении атак и параллельно обсуждает поставки истребителей

20 марта 2026, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Взаимодействие Украины и Катара в сфере противодействия беспилотникам столкнулось с определенными трудностями из-за параллельных переговорных процессов, связанных с возможными поставками боевой авиации. Об этом сообщает Intelligence Online.

Фото: из открытых источников

Речь идет о работе небольшой группы украинских специалистов, которых Киев направил в Доху для оказания практической помощи в противодействии иранским дронам-камикадзе. Украинские специалисты делятся собственным опытом борьбы с беспилотниками, полученным во время полномасштабной войны с Россией, в частности, в области обнаружения, сопровождения и уничтожения воздушных целей.

В то же время, это сотрудничество происходит на фоне обсуждений возможной передачи Украине истребителей Mirage 2000. По информации источников, именно эти переговоры влияют на динамику и формат взаимодействия между сторонами, создавая определенные осложнения в реализации совместных проектов.

Страны Персидского залива, включая Катар, сейчас активно ищут эффективные способы усиления систем противовоздушной обороны. Среди вариантов рассматриваются как закупки современного западного вооружения, так и внедрение более доступных технологических решений по борьбе с беспилотниками. В этом контексте опыт Украины чрезвычайно ценен, ведь он базируется на реальных боевых условиях/                                          

Портал "Комментарии" уже писал , что в понедельник, 16 марта, в центре Киева, возле памятника Независимости на Майдане Незалежности, упал российский беспилотник. Forbes-эксперт Дэвид Хэмблинг обращает внимание на деталь, позволяющую понять реальный замысел Кремля по этой атаке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости