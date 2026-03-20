Предложение Киева для Ближнего Востока стало неожиданным фиаско: на Западе шокировали причину

Взаимодействие Украины и Катара в сфере противодействия беспилотникам столкнулось с определенными трудностями из-за параллельных переговорных процессов, связанных с возможными поставками боевой авиации. Об этом сообщает Intelligence Online.

Речь идет о работе небольшой группы украинских специалистов, которых Киев направил в Доху для оказания практической помощи в противодействии иранским дронам-камикадзе. Украинские специалисты делятся собственным опытом борьбы с беспилотниками, полученным во время полномасштабной войны с Россией, в частности, в области обнаружения, сопровождения и уничтожения воздушных целей.

В то же время, это сотрудничество происходит на фоне обсуждений возможной передачи Украине истребителей Mirage 2000. По информации источников, именно эти переговоры влияют на динамику и формат взаимодействия между сторонами, создавая определенные осложнения в реализации совместных проектов.

Страны Персидского залива, включая Катар, сейчас активно ищут эффективные способы усиления систем противовоздушной обороны. Среди вариантов рассматриваются как закупки современного западного вооружения, так и внедрение более доступных технологических решений по борьбе с беспилотниками. В этом контексте опыт Украины чрезвычайно ценен, ведь он базируется на реальных боевых условиях/

