У понеділок, 16 березня, в центрі Києва, біля пам’ятника Незалежності на Майдані Незалежності, впав російський безпілотник. Forbes-експерт Девід Гемблінг звертає увагу на деталь, яка дозволяє зрозуміти реальний задум Кремля за цією атакою.

Дрон ідентифікували як "Ланцет" — російський тактичний ударний безпілотник. Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомив, що в операції взяло участь близько 40 таких дронів, спеціально модифікованих для польотів на великі відстані. Більшість безпілотників дальньої дії були збиті українськими силами, проте декілька змогли прорватися, і один досяг Майдану.

Цікава особливість збитого дрона — на нижній стороні його крил були нанесені кольорові кола. За словами Флеша, метою операції було залякати киян, продемонструвавши, що їхнє місто тепер у зоні досяжності ударних "Ланцетів". Однак кольорові позначки викликали додаткові запитання.

Деякі видання, зокрема Defence News, припустили, що кола призначені для системи наведення на основі штучного інтелекту. Проте Гемблінг пояснює, що їхня справжня роль інша. Як зазначає OSINT-аналітик Рой, оскільки мітки розташовані на нижній частині крил, їх не бачили інші безпілотники.

Гемблінг припускає, що ці кола дозволяють росіянам визначити, які дрони досягли мети. Через велику дальність польоту та можливу відсутність зв’язку між дронами Кремль не міг оперативно отримати інформацію про успіх місії. Тому, націливши дрон на відомий об’єкт і позначивши його унікальними кольоровими мітками, будь-які фотографії в соцмережах одразу підтверджують досягнення цілі. Два різнокольорові кола забезпечують достатньо комбінацій для 40 дронів.

Подібним чином росіяни наносять серійні номери на безпілотники "Шахед", тоді як Україна розмиває їх на публічних фото, щоб у Кремля не було інформації про збиті дрони та їхні місця падіння.

