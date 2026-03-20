"Ланцет" на Майдане появился не просто так: раскрыт опасный замысел Кремля

В понедельник, 16 марта, в центре Киева, возле памятника Независимости на Майдане Незалежности, упал российский беспилотник. Forbes-эксперт Дэвид Хэмблинг обращает внимание на деталь, позволяющую понять реальный замысел Кремля по этой атаке.

Фото: из открытых источников

Дрон идентифицировали как "Ланцет" — российский тактический ударный беспилотник. Советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флэш) сообщил, что в операции приняло участие около 40 таких дронов, специально модифицированных для полетов на большие расстояния. Большинство беспилотников дальнего действия были сбиты украинскими силами, однако несколько смогли прорваться, и один достиг Майдана.

Интересная особенность взбитого дрона – на нижней стороне его крыльев были нанесены цветные круги. По словам Флеша, целью операции было запугать киевлян, продемонстрировав, что их город сейчас находится в зоне досягаемости ударных "Ланцетов". Однако цветовые метки вызывали дополнительные вопросы.

Некоторые издания, в частности Defence News, предположили, что круги предназначены для системы наведения на основе искусственного интеллекта. Однако Хэмблинг объясняет, что их подлинная роль другая. Как отмечает OSINT-аналитик Рой, поскольку метки расположены на нижней части крыльев, их не видели другие беспилотники.

Гемблинг предполагает, что эти круги позволяют россиянам определить, какие дроны достигли цели. Из-за большой дальности полета и возможного отсутствия связи между дронами Кремль не мог оперативно получить информацию об успехе миссии. Поэтому, нацелив дрон на известный объект и обозначив его уникальными цветными отметинами, любые фотографии в соцсетях сразу подтверждают достижение цели. Два разноцветных круга обеспечивают достаточно комбинаций для 40 дронов.

Подобным образом россияне наносят серийные номера на беспилотники "Шахед", тогда как Украина размывает их на публичных фото, чтобы у Кремля не было информации о сбитых дронах и местах падения.

