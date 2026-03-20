Що думають українці про виведення ЗСУ з Донбасу: несподівані дані опитування

В Україні зросла частка громадян, які вважають абсолютно неприйнятною ідею виведення Сил оборони з Донецької області в обмін на гарантії безпеки від США та країн Європи. Такі дані наводить Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) за результатами всеукраїнського опитування, проведеного з 1 по 8 березня 2026 року.

Соціологи зазначають, що ставлення українців до нинішніх мирних переговорів із США та РФ залишається стабільно скептичним. Переважна більшість респондентів — 71% — не вірять, що тристоронні перемовини приведуть до сталого миру в Україні. Лише 25% українців висловили оптимізм щодо можливого успіху миротворчих зусиль, а ще 4% не змогли дати чіткої відповіді. При цьому соціологи наголошують, що з початку 2026 року динаміка ставлення до мирних переговорів практично не змінилася, і громадська думка залишилася досить стабільною та кристалізованою.

Окрему увагу КМІС приділив питанню виведення українських військ із Донецької області. Соціологи порівняли дані з січня та лютого 2026 року і виявили, що кількість тих, хто категорично проти передачі Донбасу під контроль Росії в обмін на гарантії безпеки, зросла. У березні 62% респондентів вважають такий варіант абсолютно неприйнятним. Водночас готові погодитися на цю поступку 33% українців, хоча більшість із них визнають, що умова є складною і неоднозначною. Ще 5% респондентів не змогли визначитися.

Порівняння з даними середини лютого демонструє зростання частки категорично протилежних настроїв: тоді 57% виступали проти передачі Донецької області, а 36% були готові розглянути цей варіант. Тобто за кілька тижнів кількість українців, які категорично відкидають поступку, зросла на 5 процентних пунктів.

