Что думают украинцы о выводе ВСУ из Донбасса: неожиданные данные опроса

В Украине возросла доля граждан, считающих абсолютно неприемлемой идею вывода Сил обороны из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности от США и Европы. Такие данные приводит Киевский международный институт социологии (КМИС) по результатам всеукраинского опроса, проведенного с 1 по 8 марта 2026 года.

Социологи отмечают, что отношение украинцев к нынешним мирным переговорам с США и РФ остается стабильно скептическим. Подавляющее большинство респондентов – 71% – не верят, что трехсторонние переговоры приведут к устойчивому миру в Украине. Только 25% украинцев выразили оптимизм по поводу возможного успеха миротворческих усилий, а еще 4% не смогли дать четкого ответа. При этом социологи подчеркивают, что с начала 2026 года динамика отношения к мирным переговорам практически не изменилась, и общественное мнение осталось достаточно стабильным и кристаллизированным.

Отдельное внимание КМИС уделил вопросу вывода украинских войск из Донецкой области. Социологи сравнили данные с января и февраля 2026 года и обнаружили, что количество категорически против передачи Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности возросло. В марте 62% респондентов считают такой вариант совершенно неприемлемым. В то же время готовы согласиться на эту уступку 33% украинцев, хотя большинство из них признают, что условие сложное и неоднозначное. Еще 5% респондентов затруднились определиться.

Сравнение с данными середины февраля демонстрирует рост доли категорически противоположных настроений: тогда 57% выступали против передачи Донецкой области, а 36% были готовы рассмотреть этот вариант. То есть за несколько недель количество украинцев, категорически отвергающих уступку, выросло на 5 процентных пунктов.

