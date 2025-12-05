Пропагандисти Путіна зібралися до Харкова: Соловйов та Гаспарян зробили зухвалі заяви

Ключовий пропагандист Кремля Володимир Соловйов вирішив довести, що російські війська справді захопили Вовчанськ на Харківщині, та розмістив у своїх соцмережах відео, де він нібито особисто перебуває у цьому місті.

Володимир Соловйов. Фото: скріншот

Поки невідомо, чи справді розбита дорога, на фоні якої знявся пропагандист, відноситься до Вовчанська. Але цинізм заяв Соловйова зашкалює.

"Вовчанськ. Харківська народна республіка. Росія. Місто наше. Якщо комусь не віриться – харківська земля. І в Харкові будемо обов’язково", — сказав він.

Підтримав свого колегу інший путінський пропагандист та ідеолог "денацифікації" Армен Гаспарян. При цьому так званий "історик" чомусь згадав квазідержавне утворення більшовиків.

"Харків – російське місто, столиця Донецько-Криворізької радянської республіки. Тому — звичайно, додому настав час. А мені – попрацювати у місцевому архіві з двома дуже цікавими справами", — написав Гаспарян у Telegram.

До речі, обох цих "діячів" з нетерпінням чекають в Україні правоохоронні органи. Адже у березні цього року Соловйову було заочно оголошено підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу, зокрема за посягання на територіальну цілісність України, геноцид, державну зраду та пропаганду війни.

А Гаспаряну ще восени 2023 року суд оголосив вирок – його заочно засуджено до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

У 2018 році пропагандист видав свою книгу з вигадками про неспроможність становлення української держави та закликами до керівництва РФ напасти на Україну.

"Саме ця особа поширила термін "денацифікація" в Росії і почала вживати його щодо України", — зазначали тоді в СБУ.

Як повідомляв портал "Коментарі", російські підрозділи мають локальні успіхи у Вовчанську Харківської області та намагаються утриматися на зруйнованих територіях міста. Про це сказав начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, Вовчанськ сьогодні фактично є руїнами, що ускладнює і ведення боїв, і утримання позицій. Проте українські сили продовжують контролювати південні та західні райони міста, незважаючи на постійний тиск.