Пропагандисты Путина собрались в Харьков: Соловьев и Гаспарян сделали дерзкие заявления

Ключевой пропагандист Кремля Владимир Соловьев решил доказать, что российские войска действительно захватили Волчанск на Харьковщине и разместил в своих соцсетях видео, где он якобы лично находится в этом городе.

Владимир Соловьев. Фото: скриншот

Пока неизвестно, действительно ли разбитая дорога, на фоне которой снялся пропагандист, относится к Волчанску. Но цинизм заявлений Соловьева зашкаливает.

"Волчанск. Харьковская народная республика. Россия. Город наш. Если кому-то не верится – харьковская земля. И в Харькове будем обязательно", – сказал он.

Поддержал своего коллегу другой путинский пропагандист и идеолог "денацификации" Армен Гаспарян. При этом так называемый "историк" почему-то упомянул квазигосударственное образование большевиков.

"Харьков – российский город, столица Донецко-Криворожской советской республики. Поэтому – конечно, домой пора. А мне – поработать в местном архиве с двумя интересными делами", — написал Гаспарян в Telegram.

Кстати, обоих этих деятелей с нетерпением ждут в Украине правоохранительные органы. Ведь в марте этого года Соловьеву было заочно объявлено подозрение по пяти статьям Уголовного кодекса, в частности, за посягательство на территориальную целостность Украины, геноцид, государственную измену и пропаганду войны.

А Гаспаряну еще осенью 2023 года суд объявил приговор – он заочно приговорен к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

В 2018 году пропагандист издал свою книгу с выдумками о несостоятельности становления украинского государства и призывами к руководству РФ напасть на Украину.

"Именно этот человек распространил термин "денацификация" в России и начал употреблять его в отношении Украины", — отмечали тогда в СБУ.

Как сообщал портал "Комментарии", российские подразделения имеют локальные успехи в Волчанске Харьковской области и пытаются удержаться на разрушенных территориях города. Об этом сказал начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, Волчанск сегодня фактически является руинами, что усложняет и ведение боев, и удержание позиций. Тем не менее, украинские силы продолжают контролировать южные и западные районы города, несмотря на постоянное давление.