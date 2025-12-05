Міста немає, але росіяни прориваються вперед: у ЗСУ попередили про тривожну тенденцію

Російські підрозділи мають локальні успіхи у Вовчанську Харківської області та намагаються утриматися на зруйнованих територіях міста. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Бої за Вовчанськ. Фото: з відкритих джерел

За словами спікера, Вовчанськ сьогодні фактично є руїнами, що ускладнює і ведення боїв, і утримання позицій. Проте українські сили продовжують контролювати південні та західні райони міста, незважаючи на постійний тиск.

Трегубов зазначив, що просування противника пов'язане не з наявністю у нього значних тактичних переваг, а з тим, що в місті практично не залишилося будівель, придатних для оборони. Це створює складнощі для українських підрозділів, які змушені закріплюватись на обмежених опорних точках.

Спікер наголосив, що характер боїв зараз багато в чому визначається використанням безпілотників. Дрони обох сторін активно працюють по піхоті, яка утримує позиції чи здійснює пересування. Проте погодні умови суттєво впливають на їхню ефективність.

За словами Трегубова, саме погіршення погоди дозволяє російським військам активніше проводити інфільтраційні дії. Обмежена робота дронів знижує можливості української сторони контролювати пересування противника, що ті намагаються використати, спираючись на чисельну перевагу у живій силі.

Незважаючи на це, оборона у Вовчанську триває, а українські підрозділи утримують ключові рубежі в умовах украй складної тактичної обстановки.

