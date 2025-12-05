Города нет, но россияне прорываются вперед: в ВСУ предупредили о тревожной тенденции

Российские подразделения имеют локальные успехи в Волчанске Харьковской области и пытаются удержаться на разрушенных территориях города. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникации группировки Объединённых сил Виктор Трегубов.

Бои за Волчанск. Фото: из открытых источников

По словам спикера, Волчанск сегодня фактически представляет собой руины, что осложняет и ведение боёв, и удержание позиций. Тем не менее украинские силы продолжают контролировать южные и западные районы города, несмотря на постоянное давление.

Трегубов отметил, что продвижение противника связано не с наличием у него значительных тактических преимуществ, а с тем, что в городе практически не осталось зданий, пригодных для обороны. Это создаёт сложности для украинских подразделений, которые вынуждены закрепляться на ограниченных опорных точках.

Спикер подчеркнул, что характер боёв сейчас во многом определяется использованием беспилотников. Дроны обеих сторон активно работают по пехоте, которая удерживает позиции или осуществляет передвижение. Однако погодные условия существенно влияют на их эффективность.

По словам Трегубова, именно ухудшение погоды позволяет российским войскам активнее проводить инфильтрационные действия. Ограниченная работа дронов снижает возможности украинской стороны контролировать передвижение противника, что те пытаются использовать, опираясь на численное преимущество в живой силе.

Несмотря на это, оборона в Волчанске продолжается, а украинские подразделения удерживают ключевые рубежи в условиях крайне сложной тактической обстановки.

