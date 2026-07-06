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Проміняв США на штурми: правнук Брежнєва розповів, як потрапив в український полон (ВІДЕО)

Правнук Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв пояснив, чому вступив до російської армії та як опинився на фронті.

6 липня 2026, 10:18
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Slava Kot








Правнук колишнього генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв, який у червні 2026 року потрапив у полон до українських військових, розповів, чому вирішив підписати контракт з Міноборони РФ та як уже під час першого бойового виходу здався Силам оборони України.

Проміняв США на штурми: правнук Брежнєва розповів, як потрапив в український полон (ВІДЕО)

Правнук Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв. Фото: "Хочу жить"

Свою історію 45-річний Антон Мілаєв розповів проєкту "Хочу жить". За словами внука Брежнєва, майже два десятиліття він прожив у США, де працював на будівництві, у морському флоті та таксистом. Однак згодом повернувся до Росії, пояснивши це ностальгією за радянським минулим і розчаруванням американським способом життя.

Після повернення Мілаєв працював водієм вантажівки, однак накопичив значні борги, близько одного мільйона рублів. За його словами, саме фінансові проблеми стали головною причиною підписання контракту з російською армією, а як наслідок участь у війні проти України.

"Гроші треба було віддавати. Борг близько мільйона рублів. Я думав, розмірковував. Ну, взагалі-то я не збирався йти у штурмовики... Думав, що потраплю, ну, теж водієм...", – сказав Мілаєв.

Однак, замість служби в тилу його відправили на передову. Уже під час першого штурму підрозділ зазнав великих втрат. За словами Мілаєва, після артилерійського удару вижити вдалося лише небагатьом російським військовим. Окупант розповів, що, намагаючись урятуватися, вийшов до зруйнованого мосту, де його помітили українські безпілотники. Саме тоді він вирішив здатися в український полон.

Мілаєв також заявив, що перед відправкою на фронт російські командири переконували військових, ніби в українському полоні їх катуватимуть або вбиватимуть. Однак, за його словами, реальність виявилася іншою. Полонений назвав умови утримання "шикарними" та такими, що відповідають міжнародному гуманітарному праву.

За інформацією матері Мілаєва Ірини Кузнєцової, восени минулого року її син вирушив на війну сапером. Після кількох місяців без зв'язку родина дізналася, що він перебуває в українському полоні на території Херсонської області.



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