Променял США на штурмы: правнук Брежнева рассказал, как попал в украинский плен (ВИДЕО)



















Правнук бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев, попавший в июне 2026 года в плен к украинским военным, рассказал, почему решил подписать контракт с Минобороны РФ и как уже во время первого боевого выхода сдался Силам обороны Украины.

Правнук Леонида Брежнева Антон Милаев. Фото: "Хочу жить"

Свою историю 45-летний Антон Милаев рассказал проекту "Хочу жить". По словам внука Брежнева, почти два десятилетия он прожил в США, где работал на строительстве, морском флоте и таксистом. Однако впоследствии вернулся в Россию, объяснив это ностальгией по советскому прошлому и разочарованию американским образом жизни.

После возвращения Милаев работал водителем грузовика, однако накопил значительные долги около одного миллиона рублей. По его словам, именно финансовые проблемы стали главной причиной заключения контракта с российской армией, а как следствие участие в войне против Украины.

"Деньги надо было отдавать. Долг около миллиона рублей. Я думал, размышлял. Ну, вообще-то я не собирался идти в штурмовики... Думал, что попаду, ну тоже водителем...", — сказал Милаев.

Однако вместо службы в тылу его отправили на передовую. Уже во время первого штурма подразделение понесло большие потери. По словам Милаева, после артиллерийского удара выжить удалось лишь немногим российским военным. Оккупант рассказал, что, пытаясь спастись, вышел к разрушенному мосту, где его заметили украинские беспилотники. В это время он решил сдаться в украинский плен.

Милаев также заявил, что перед отправкой на фронт российские командиры убеждали военных, будто в украинском плену их будут пытать или убивать. Однако, по его словам, реальность оказалась иной. Пленный назвал условия содержания "шикарными" и соответствующими международному гуманитарному праву.

По информации матери Милаева Ирины Кузнецовой, осенью прошлого года ее сын отправился на войну сапером. После нескольких месяцев семьи без связи узнала, что он находится в украинском плену на территории Херсонской области.