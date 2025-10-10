logo_ukra

BTC/USD

121608

ETH/USD

4352.93

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Прогноз жахливіший, ніж очікувалося: Безугла вказала, де буде тотальний блекаут
commentss НОВИНИ Всі новини

Прогноз жахливіший, ніж очікувалося: Безугла вказала, де буде тотальний блекаут

Народна депутатка Мар'яна Безугла порадила виїхати з міст, особливо, це стосується киян

10 жовтня 2025, 16:53
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У ніч на 10 жовтня російські війська обстріляли енергооб'єкти України. У багатьох регіонах ситуація з електропостачанням складна. 

Прогноз жахливіший, ніж очікувалося: Безугла вказала, де буде тотальний блекаут

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка України Мар'яна Безугла порадила виїздити з міст і особливо з Києва. За її словами, попри проблеми з ППО, які зумовлені браком засобів та організаційним безладом, потрібно також розуміти, що, яким би і не було укриття та ППО, Росія за бажанням може знищити практично будь-який об'єкт критичної інфраструктури в Україні. Питання, як зазначила нардепка, тільки в кількості ракет і дронів. Якщо в одну ТЕЦ випустити, наприклад, 50 "шахедів" і з десяток "Іскандерів", їй кінець, за її словами, незалежно від наявності захисту.

Також вона нагадала, що в останній день літа м’яко попередила, що зима буде важкою, а блекаут буде. 

“Наголошую на самосвідомості й практиці адаптації кожного: ваше життя і комфорт потрібні насамперед вам і вашим близьким. Запасайтеся, кооперуйтеся. А найкраще — розглянути тимчасовий переїзд цієї осені-зими за місто”, — порадила вона. 

За словами Безуглої, особливо може “дістатися” Києву. Народна депутатка зауважила, що Київ — стратегічна і символічна ціль. 

“Можливо, що його “посадять” повністю. Повністю — це темрява без каналізації, водопостачання посеред зими. Очевидно, що не можу залатати всі діри державного управління чи знешкодити росіян, але намагаюсь попередити та казати, як є”, — резюмувала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що після масованої атаки на енергооб'єкти військові відповіли на заклики нинішніх та колишніх політиків. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/marybezuhla/5083
Теги:

Новини

Всі новини