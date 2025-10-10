Прогноз жахливіший, ніж очікувалося: Безугла вказала, де буде тотальний блекаут

У ніч на 10 жовтня російські війська обстріляли енергооб'єкти України. У багатьох регіонах ситуація з електропостачанням складна.

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка України Мар'яна Безугла порадила виїздити з міст і особливо з Києва. За її словами, попри проблеми з ППО, які зумовлені браком засобів та організаційним безладом, потрібно також розуміти, що, яким би і не було укриття та ППО, Росія за бажанням може знищити практично будь-який об'єкт критичної інфраструктури в Україні. Питання, як зазначила нардепка, тільки в кількості ракет і дронів. Якщо в одну ТЕЦ випустити, наприклад, 50 "шахедів" і з десяток "Іскандерів", їй кінець, за її словами, незалежно від наявності захисту.

Також вона нагадала, що в останній день літа м’яко попередила, що зима буде важкою, а блекаут буде.

“Наголошую на самосвідомості й практиці адаптації кожного: ваше життя і комфорт потрібні насамперед вам і вашим близьким. Запасайтеся, кооперуйтеся. А найкраще — розглянути тимчасовий переїзд цієї осені-зими за місто”, — порадила вона.

За словами Безуглої, особливо може “дістатися” Києву. Народна депутатка зауважила, що Київ — стратегічна і символічна ціль.

“Можливо, що його “посадять” повністю. Повністю — це темрява без каналізації, водопостачання посеред зими. Очевидно, що не можу залатати всі діри державного управління чи знешкодити росіян, але намагаюсь попередити та казати, як є”, — резюмувала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що після масованої атаки на енергооб'єкти військові відповіли на заклики нинішніх та колишніх політиків.



