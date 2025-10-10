Прогноз ужаснее, чем ожидалось: Безуглая указала, где будет тотальный блэкаут

В ночь на 10 октября российские войска обстреляли энергообъекты Украины. Во многих регионах ситуация с электроснабжением сложная.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая посоветовала выезжать из городов и особенно из Киева. По ее словам, несмотря на проблемы с ПВО, которые обусловлены нехваткой средств и организационным беспорядком, нужно также понимать, что, каким бы ни было укрытие и ПВО, Россия по желанию может уничтожить практически любой объект критической инфраструктуры в Украине. Вопрос, как отметила нардепка, только в количестве ракет и дронов. Если в одну ТЭЦ выпустить, например, 50 "шахедов" и десяток "Искандеров", ей конец, по ее словами, независимо от защиты.

Также она напомнила, что в последний день лета мягко предупредила, что зима будет тяжелая, а блэкаут будет.

"Отмечаю самосознание и практику адаптации каждого: ваша жизнь и комфорт нужны прежде всего вам и вашим близким. Запасайтесь, кооперируйтесь. А лучше всего — рассмотреть временный переезд этой осенью-зимой за город", — посоветовала она.

По словам Безуглой, особенно может "достаться" Киеву. Народная депутат отметила, что Киев — стратегическая и символическая цель.

"Возможно, что его "посадят" полностью. Полностью — это тьма без канализации, водоснабжение посреди зимы. Очевидно, что не могу залатать все дыры государственного управления или обезвредить россиян, но пытаюсь предупредить и говорить, как есть", — резюмировала она.

