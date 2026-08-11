Зеленський дав прогноз на закінчення війни: що почало змінюватися в Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Росії зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни проти України. За його словами, Київ має дані внутрішніх опитувань, які свідчать про поступову зміну настроїв у російському суспільстві.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

У вечірньому зверненні Зеленський зазначив, що попри збільшення людей в РФ щодо закінчення війни, цього недостатньо для зміни політики Кремля. На його думку, запит на завершення війни в Росії має стати настільки сильним, щоб його враховували не лише пересічні громадяни, а й керівництво країни та силові структури.

"У нас є дані внутрішніх опитувань у Росії, що вже зараз там зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни. І це має бути ще відчутніше. Так, щоб Путін і його адміністрація, і його ефесбешники, і всі інші в державі-агресорці однаково розуміли, що немає іншої альтернативи, крім миру", – сказав Зеленський.

За словами глави держави, одним із факторів, який може вплинути на настрої росіян, стануть подальші далекобійні удари України. Президент вважає, що їхня частота зростатиме, а це має продемонструвати російському суспільству відсутність гарантованого тилу та високу ціну продовження війни.

Зеленський також наголосив на важливості роботи міжнародних медіа, журналістів, блогерів і подкастерів, які розповідають про перебіг війни. На його думку, поширення правдивої інформації може сприяти подальшій зміні суспільних настроїв у РФ.

"Це вперше в історії Росії, коли у них вже немає безпечного стратегічного тилу. І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї", – додав Зеленський.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що посол Британії назвав головні умови для мирних переговорів , які змусять Кремль до закінчення війни.