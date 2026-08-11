Зеленський дав прогноз на закінчення війни: що почало змінюватися в Росії

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Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Росії зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни проти України. За його словами, Київ має дані внутрішніх опитувань, які свідчать про поступову зміну настроїв у російському суспільстві.
Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
У вечірньому зверненні Зеленський зазначив, що попри збільшення людей в РФ щодо закінчення війни, цього недостатньо для зміни політики Кремля. На його думку, запит на завершення війни в Росії має стати настільки сильним, щоб його враховували не лише пересічні громадяни, а й керівництво країни та силові структури.
За словами глави держави, одним із факторів, який може вплинути на настрої росіян, стануть подальші далекобійні удари України. Президент вважає, що їхня частота зростатиме, а це має продемонструвати російському суспільству відсутність гарантованого тилу та високу ціну продовження війни.
Зеленський також наголосив на важливості роботи міжнародних медіа, журналістів, блогерів і подкастерів, які розповідають про перебіг війни. На його думку, поширення правдивої інформації може сприяти подальшій зміні суспільних настроїв у РФ.