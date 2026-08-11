Прогноз Зеленского о повороте в России: как в РФ меняются настроения по окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России растет количество людей, которые хотели бы завершения войны против Украины. По его словам, у Киева есть данные внутренних опросов, свидетельствующих о постепенном изменении настроений в российском обществе.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В вечернем обращении Зеленский отметил, что, несмотря на увеличение людей в РФ по окончании войны, этого недостаточно для изменения политики Кремля. По его мнению, запрос на завершение войны в России должен стать столь сильным, чтобы его учитывали не только рядовые граждане, но и руководство страны и силовые структуры.

"У нас есть данные внутренних опросов в России, что уже сейчас там растет количество людей, которые хотели бы завершения войны. И это должно быть еще более ощутимо. Так, чтобы Путин и его администрация, и его эфесбешники, и все остальные в государстве-агрессоре все равно понимали, что нет другой альтернативы, кроме мира", — сказал Зеленский.

По словам главы государства, одним из факторов, которые могут повлиять на настроения россиян, станут дальнейшие дальнобойные удары Украины. Президент считает, что их частота будет расти, что должно продемонстрировать российскому обществу отсутствие гарантированного тыла и высокую цену продолжения войны.

Зеленский также отметил важность работы международных медиа, журналистов, блоггеров и подкастеров, рассказывающих о ходе войны. По его мнению, распространение правдивой информации может способствовать дальнейшему изменению общественных настроений в РФ.

"Это впервые в истории России, когда у них уже нет безопасного стратегического тыла. И впервые они не могут воевать без добавок из Северной Кореи", — добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол Британии назвал главные условия для мирных переговоров , которые заставят Кремль к окончанию войны.