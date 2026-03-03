Прогноз по Україні жахливий: нардепи радять готуватися до нового складного етапу через обстріли РФ

Російські війська готують черговий масований обстріл — ворог може змінити тактику та намагатися вразити об'єкти водопостачання та водовідведення.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Сергій Нагорняк попередив, що Росію цікавлять міста-мільйонники, такі як Київ, Дніпро, Одеса, Харків.

“Складно сказати, які вони мають розвіддані щодо водопостачання в наших містах. Їх цікавить водопостачання у містах-мільйонниках — Київ, Дніпро Одеса, Харків. Тому що малоймовірно, що для них цікавий Житомир, чи Черкаси, чи Чернігів. А в містах-мільйонниках вони, скоріш за все, будуть намагатися позбавити можливості забезпечувати водопостачання та водовідведення, що ще складніше, ніж водопостачання”, — зазначив політик.

За його словами, складно прогнозувати, куди вони потенційно можуть бити. Однак головне завдання — захищатися, намагатися максимально збивати “Шахеди” до підльоту до міст-мільйонників.

Щодо підготовки до ймовірних проблем з водою, то, за словами нардепа, навряд чи почалася якась серйозна підготовка.

“Можливо і були якісь розпорядження від Головного управління розвідки до Кабміну, однак я не впевнений, що вже почалися якісь рухи. Зараз і Міністерство енергетики, і Кабмін намагаються зробити все можливе, щоб відновити електро- та теплопостачання у великих містах. Тому я маю сумніви, що вже водоканали отримали якісь розпорядження”, — зазначив політик.

Народний депутат пояснив, що зараз деякі водоканали підключають генератори, які надіслали партнери. При цьому, зазначив політик, довгий час запевняли, що генератори є, однак виявилося, що обладнання мали не всі, і навіть, якщо мало, не всі підключили. За його словами, головне, щоб водоканали були із живленням.

“Кожна родина має підготуватись до потенційних загроз і мати запас певну кількість питної води. За його словами, якщо ворог має розвіддані, то, ймовірно, цілитиме по водоканалах та водовідведенню і це буде складний етап”, — підсумував він.

