Прогноз по Украине ужасный: нардепы советуют готовиться к новому сложному этапу из-за обстрелов РФ

Российские войска готовят очередной массированный обстрел – враг может изменить тактику и пытаться поразить объекты водоснабжения и водоотведения.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Сергей Нагорняк предупредил, что Россию интересуют города-миллионники, такие, как Киев, Днепр, Одесса, Харьков.

"Сложно сказать, какие они имеют разведданные по водоснабжению в наших городах. Их интересует водоснабжение в городах-миллионниках — Киев, Днепр Одесса, Харьков. Потому что маловероятно, что для них интересен Житомир, Черкассы или Чернигов. А в городах-миллионниках они, скорее всего, будут пытаться лишить возможности обеспечивать водоснабжение и водоотвод, что еще сложнее водоснабжения”, — отметил политик.

По его словам, сложно прогнозировать, куда они могут бить. Однако главная задача – защищаться, пытаться максимально сбивать "Шахеды" до подлета к городам-миллионникам.

Что касается подготовки к возможным проблемам с водой, то, по словам нардепа, вряд ли началась какая-нибудь серьезная подготовка.

"Возможно и были какие-то распоряжения от Главного управления разведки в Кабмин, однако я не уверен, что уже начались какие-то движения. Сейчас и Министерство энергетики, и Кабмин пытаются сделать все возможное, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в больших городах. Поэтому я сомневаюсь, что уже водоканалы получили какие-то распоряжения”, — отметил политик.

Народный депутат пояснил, что сейчас некоторые водоканалы подключают генераторы, посланные партнерами. При этом, отметил политик, долгое время уверяли, что генераторы есть, однако оказалось, что оборудование имели не все, и даже если мало, не все подключили. По его словам, главное, чтобы водоканалы были с питанием.

"Каждая семья должна подготовиться к потенциальным угрозам и иметь запас определенное количество питьевой воды. По его словам, если враг имеет разведданые, то, вероятно, будет целить по водоканалам и водоотведению и это будет сложный этап", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что указывает на подготовку к следующему массированному обстрелу.