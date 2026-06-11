Проведення переговорного треку щодо завершення війни в Україні залишається важливим питанням міжнародної політики, однак його відновлення залежить від комплексу військових, політичних та зовнішньоекономічних умов. Станом на 2026 рік прямий діалог між сторонами перебуває у фазі обмежених консультацій без досягнення базових компромісів. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, коли можливе відновлення переговорного треку про закінчення війни в Україні.

Переговори. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що у короткостроковій перспективі, до кінця 2026 року, ймовірне лише часткове відновлення переговорних контактів у форматі технічних або посередницьких зустрічей без прориву. У середньостроковій перспективі вікно для повноцінного переговорного процесу може відкритися лише за умови суттєвих змін на полі бою або появи нової міжнародної домовленості щодо гарантій безпеки. Найбільш реалістичним сценарієм залишається тривала фаза обмеженого діалогу без фінального мирного договору.

Чат-бот Gemini зазначає, що реальне "вікно можливостей" для предметного діалогу відкриється не раніше осені 2026 року. До цього часу триватиме виснажлива військова кампанія, оскільки Кремль намагатиметься максимально покращити свої позиції. Початок перемовин стане можливим лише тоді, коли обидві сторони усвідомлять неможливість досягнення суто військових цілей, а економічний тиск на агресора досягне критичної межі. Цей процес навряд чи приведе до швидкого підписання всеосяжного миру. Найбільш вірогідним результатом першого етапу стане деескалація та припинення вогню, тоді як політичне врегулювання розтягнеться на роки.

Чат-бот Deepseek прогнозує, що переговорний процес у серйозному форматі може відновитися у другій половині 2026 року. Однак не варто очікувати швидкого прориву; ймовірне спочатку укладання тимчасового перемир'я за сприяння Китаю або Туреччини. Повноцінна угода можлива лише за умови зміни політичного керівництва у РФ та отримання Києвом твердих безпекових гарантій від США та Європи.

Чат-бот Grok вказує, що повноцінне відновлення переговорного треку з реальними шансами на угоду можливе в другій половині 2026 року або на початку 2027-го, якщо військовий тиск збережеться на рівні патової ситуації, а США продовжать активно посередничати. Оптимальний сценарій передбачає перемир'я з подальшим обговоренням статусу територій, нейтральних гарантій безпеки (наприклад, через міжнародні угоди) та плану відновлення. Україна має зберегти сильну позицію, спираючись на підтримку Європи. Шанси на швидкий мир до кінця 2026-го залишаються помірними через глибокі розбіжності, але динаміка може змінитися під впливом економічних факторів і глобальних подій. Головне — не жертвувати довгостроковою безпекою заради тимчасового затишшя.

У підсумку, усі чотири моделі штучного інтелекту сходяться на тому, що відновлення повноцінного переговорного треку до завершення війни в Україні можливе не раніше другої половини 2026 року. Жоден із ботів не очікує швидкого прориву: спочатку ймовірне технічне перемир’я або обмежені консультації за посередництва Туреччини, Китаю або США.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про найгірший сценарій для України до кінця 2026 року за версією ШІ.



