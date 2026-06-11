Проведение переговорного трека о завершении войны в Украине остается важным вопросом международной политики, однако его восстановление зависит от комплекса военных, политических и внешнеэкономических условий. По состоянию на 2026 год прямой диалог между сторонами находится в фазе ограниченных консультаций без достижения базовых компромиссов. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, когда возможно возобновление переговорного трека об окончании войны в Украине.

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что в краткосрочной перспективе, до конца 2026 года, вероятно лишь частичное возобновление переговорных контактов в формате технических или посреднических встреч без прорыва. В среднесрочной перспективе окно для полноценного переговорного процесса может открыться только при условии существенных изменений в поле боя или появления новой международной договоренности по гарантиям безопасности. Наиболее реалистичным сценарием остается длительная фаза ограниченного диалога без финального мирного договора.

Чат-бот Gemini отмечает, что реальное "окно возможностей" для предметного диалога откроется не раньше осени 2026 года. До этого времени будет продолжаться изнурительная военная кампания, поскольку Кремль будет пытаться максимально улучшить свои позиции. Начало переговоров станет возможным лишь тогда, когда обе стороны осознают невозможность достижения сугубо военных целей, а экономическое давление на агрессора достигнет критического предела. Этот процесс вряд ли приведет к быстрому подписанию всеобъемлющего мира. Наиболее вероятным результатом первого этапа станет деэскалация и прекращение огня, в то время как политическое урегулирование растянется на годы.

Чат-бот Deepseek прогнозирует, что переговорный процесс в серьезном формате возобновится во второй половине 2026 года. Однако не следует ожидать быстрого прорыва; вероятно первоначально заключение временного перемирия при содействии Китая или Турции. Полноценное соглашение возможно только при условии смены политического руководства в РФ и получения Киевом жестких гарантий безопасности от США и Европы.

Чат-бот Grok указывает, что полноценное возобновление переговорного трека с реальными шансами на сделку возможно во второй половине 2026 года или начале 2027-го, если военное давление сохранится на уровне патовой ситуации, а США продолжат активно посредничать. Оптимальный сценарий подразумевает перемирие с последующим обсуждением статуса территорий, нейтральных гарантий безопасности (например, через международные соглашения) и плана восстановления. Украина должна сохранить сильную позицию, основываясь на поддержке Европы. Шансы на скорый мир до конца 2026-го остаются умеренными из-за глубоких разногласий, но динамика может измениться под влиянием экономических факторов и глобальных событий. Главное – не жертвовать долгосрочной безопасностью ради временного затишья.

В итоге все четыре модели искусственного интеллекта сходятся на том, что возобновление полноценного переговорного трека до завершения войны в Украине возможно не раньше второй половины 2026 года. Ни один из ботов не ожидает быстрого прорыва: сначала вероятное техническое перемирие или ограниченные консультации при посредничестве Турции, Китая или США.

Напомним: портал "Комментарии" писал, о худшем сценарии для Украины до конца 2026 года по версии ИИ.



