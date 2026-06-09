Названо найгірший сценарій для України до кінця 2026 року: прогноз ШІ

Державний секретар США Марко Рубіо попередив про реальний ризик подальшої ескалації війни в Україні. Його заява пролунала на тлі зростання кількості далекобійних ударів, атак по критичній інфраструктурі та відсутності помітного прогресу в мирних переговорах. Водночас він наголосив, що війна не має суто військового вирішення. На тлі цієї заяви портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, який найгірший сценарій для України до кінця 2026 року.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що до кінця 2026 року війна залишатиметься виснажливим конфліктом високої інтенсивності. Імовірність прямого зіткнення Росії та НАТО залишається низькою, оскільки всі сторони усвідомлюють наслідки такого кроку. Водночас ризик ескалації через помилки, удари великої дальності або політичні рішення буде вищим, ніж у попередні роки. Найбільш небезпечним варіантом є тривала кампанію взаємних ударів по стратегічній інфраструктурі з подальшим погіршенням гуманітарної та економічної ситуації. Повного завершення війни до кінця 2026 року очікувати складно, але локальні домовленості про обмеження атак на окремі об'єкти залишаються можливими.

Чат-бот Gemini припускає, що найгірший сценарій до кінця 2026 року криється не у зміні лінії фронту, яка залишається відносно стабільною. Головна небезпека полягає у переході війни у безконтрольну фазу тотального знищення інфраструктури. Незалежна експертна оцінка чат-бота вказує на те, що за відсутності компромісів Кремль може вдатися до руйнування всього енергетичного сектору України, щоб зробити життя у великих містах неможливим. Натомість Київ посилить атаки на російські промислові центри. Це спровокує масштабну гуманітарну кризу в Європі та виведе протистояння на рівень глобальної війни на виснаження без чітких правил.

Чат-бот Deepseek прогнозує, що Найгірший сценарій полягає не в одноразовому застосуванні тактичної ядерної зброї (ймовірність цього хоч і зростає, але все ще невисока), а в системному колапсі. Зазначає: до кінця 2026 року Україна може зіткнутися з критичним браком боєприпасів та мобілізаційного ресурсу на тлі розколу в західній коаліції. РФ отримає свободу дій, намагаючись прорвати фронт на Сумщині чи Харківщині, що змусить Україну погодитися на важкі територіальні поступки без жодних реальних гарантій безпеки на десятиліття вперед. Ескалація стане не моментом вибуху, а повільним проковтуванням позицій в умовах тотальної втоми світу.

У висновку усі три чат-боти сходяться в одному: найгірший сценарій до кінця 2026 року пов'язаний не стільки з одномоментною катастрофою, скільки з тривалою ескалацією та виснаженням. ChatGPT акцентує на ризику масштабних ударів по критичній інфраструктурі та погіршенні гуманітарної ситуації. Gemini вбачає найбільшу загрозу у переході війни до фази взаємного руйнування енергетичних і промислових об'єктів, що може спричинити широку кризу безпеки в Європі. DeepSeek наголошує на небезпеці поступового ослаблення України через дефіцит ресурсів і можливе зниження міжнародної підтримки.

Загалом штучний інтелект оцінює найбільш імовірною не раптову глобальну катастрофу, а затяжний сценарій війни на виснаження з серйозними військовими, економічними та гуманітарними наслідками для всього регіону.



Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін готує жахливий сценарій в Україні після припинення вогню.