Назван худший сценарий для Украины до конца 2026 года: прогноз ИИ

Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил реальный риск дальнейшей эскалации войны в Украине. Его заявление прозвучало на фоне роста дальнобойных ударов, атак по критической инфраструктуре и отсутствия заметного прогресса в мирных переговорах. В то же время он подчеркнул, что у войны нет сугубо военного решения. На фоне этого заявления портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какой худший сценарий для Украины до конца 2026 года.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что до конца 2026 года война будет оставаться изнурительным конфликтом высокой интенсивности. Вероятность прямого столкновения России и НАТО остается низкой, поскольку все стороны осознают последствия такого шага. В то же время риск эскалации из-за ошибок, ударов большой дальности или политических решений будет выше, чем в предыдущие годы. Наиболее опасным вариантом является длительная кампания взаимных ударов по стратегической инфраструктуре с последующим ухудшением гуманитарной и экономической ситуации. Полного завершения войны до конца 2026 года ожидать сложно, но локальные договоренности об ограничении атак на отдельные объекты остаются возможными.

Чат-бот Gemini предполагает, что самый плохой сценарий до конца 2026 года кроется не в изменении линии фронта, которая остается относительно стабильной. Главная опасность заключается в переходе войны в бесконтрольную фазу тотального уничтожения инфраструктуры. Независимая экспертная оценка чат-бота указывает на то, что при отсутствии компромиссов Кремль может прибегнуть к разрушению всего энергетического сектора Украины, чтобы сделать жизнь в больших городах невозможной. Киев усилит атаки на российские промышленные центры. Это спровоцирует масштабный гуманитарный кризис в Европе и выведет противостояние на уровень глобальной войны на истощение без четких правил.

Чат-бот Deepseek прогнозирует, что самый плохой сценарий заключается не в однократном применении тактического ядерного оружия (вероятность этого хоть и растет, но все еще невысока), а в системном коллапсе. Отмечает, что до конца 2026 года Украина может столкнуться с критической нехваткой боеприпасов и мобилизационного ресурса на фоне раскола в западной коалиции. РФ получит свободу действий, пытаясь прорвать фронт на Сумщине или Харьковщине, что заставит Украину согласиться на тяжелые территориальные уступки без реальных гарантий безопасности на десятилетие вперед. Эскалация станет не моментом взрыва, а медленным проглатыванием позиций в условиях тотальной усталости мира.

В заключении все три чат-бота сходятся в одном: худший сценарий до конца 2026 связан не столько с одномоментной катастрофой, сколько с длительной эскалацией и истощением. ChatGPT акцентирует внимание на риске масштабных ударов по критической инфраструктуре и ухудшении гуманитарной ситуации. Gemini видит наибольшую угрозу в переходе войны к фазе взаимного разрушения энергетических и промышленных объектов, что может повлечь за собой широкий кризис безопасности в Европе. DeepSeek отмечает опасность постепенного ослабления Украины из-за дефицита ресурсов и возможного снижения международной поддержки.

В целом искусственный интеллект оценивает наиболее вероятно не внезапную глобальную катастрофу, а затяжной сценарий войны на истощение с серьезными военными, экономическими и гуманитарными последствиями для всего региона.



Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин готовит ужасный сценарий в Украине после прекращения огня.